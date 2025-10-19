Descubre la nueva montaña arcoíris de Perú, el tapiz sagrado de los Andes

A diferencia de cualquier otro lugar del planeta, Pallay Punchu es mucho más que un espectáculo visual. Es un paisaje sagrado, donde la naturaleza y la cultura se encuentran para contar la historia de los Andes a través de colores, silencio y espíritu. Cada cresta parece un hilo tejido y cada pico se siente como una oración a los apus, espíritus sagrados de las montañas venerados como guardianes durante siglos.