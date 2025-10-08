Bussi: “Jaldo se indigna por un recital, pero cuando Cristina bailaba mientras Tucumán ardía no dijo nada”

El candidato a diputado nacional Ricardo Bussi cuestionó duramente al gobernador Osvaldo Jaldo, luego de que este criticara al presidente por participar en un recital en lugar de “gobernar”.
“Resulta increíble escuchar a Jaldo hablar de ejemplaridad. No lo vimos indignarse cuando Cristina Fernández de Kirchner bailaba en Plaza de Mayo el 10 de diciembre de 2013, mientras Tucumán vivía saqueos, desmanes y muertes por el acuartelamiento policial. Tampoco dijo nada cuando Alberto Fernández organizaba fiestas privadas en Olivos en plena pandemia, mientras millones de argentinos cumplían con un encierro obligatorio. Mucho menos levantó la voz frente a los vacunatorios VIP, ni el de Buenos Aires ni el de Tucumán, donde se beneficiaron los amigos del poder mientras los adultos mayores esperaban su turno”, expresó Bussi.
El referente de Fuerza Republicana sostuvo además que “Jaldo pretende presentarse como paladín de la ejemplaridad, pero fue él quien abandonó las obligaciones que consiguió por mandato popular, motivado por una ambición desmedida de poder. No puede hablar de responsabilidad quien hace política con doble vara”.
“Nos llama la atención el escándalo de Jaldo por un recital, cuando ni él ni sus aliados se pronunciaron frente a los verdaderos excesos del kirchnerismo. Si va a criticar a un presidente por hacer un acto, que lo haga con todos, y que no sea selectivo. Las prioridades del Estado no pueden quedar relegadas al espectáculo, o mejor dicho, al bizarro espectáculo electoral al que el peronismo nos tiene acostumbrados”, concluyó Bussi.