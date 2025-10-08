Bussi: “Jaldo se indigna por un recital, pero cuando Cristina bailaba mientras Tucumán ardía no dijo nada”

“Nos llama la atención el escándalo de Jaldo por un recital, cuando ni él ni sus aliados se pronunciaron frente a los verdaderos excesos del kirchnerismo. Si va a criticar a un presidente por hacer un acto, que lo haga con todos, y que no sea selectivo. Las prioridades del Estado no pueden quedar relegadas al espectáculo, o mejor dicho, al bizarro espectáculo electoral al que el peronismo nos tiene acostumbrados”, concluyó Bussi.