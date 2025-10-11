IA para aprender inglés: ventajas y desventajas de usar inteligencia artificial para dominar un nuevo idioma

Por otro lado, practicar con IA ayuda a bajar las barreras emocionales. Al no sentir que están siendo juzgados, los estudiantes se animan más a hablar y repetir. Esto conecta con el “filtro afectivo” que describió Stephen Krashen en los 80: cuanto menos ansiedad, más permeabilidad al aprendizaje. Los datos de Preply respaldan esta idea: el 97% de quienes combinaron práctica continua e interacción con tutores reportaron una mejora notable en su confianza al comunicarse.