IA para aprender inglés: ventajas y desventajas de usar inteligencia artificial para dominar un nuevo idioma

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) cambió para siempre la forma en la que estudiamos. Hoy, una app puede corregir la pronunciación en segundos, crear clases personalizadas y simular conversaciones reales con un nivel de precisión que hace unos años parecía ciencia ficción. Pero: ¿es realmente la solución definitiva para aprender inglés? ¿O todavía hay aspectos que ninguna máquina puede reemplazar?
Un estudio reciente de Preply, la plataforma global de enseñanza de idiomas, mostró que la combinación entre IA, práctica constante y acompañamiento humano acelera de forma notable el aprendizaje. Según sus datos, el 97% de los estudiantes que practicaron de manera sostenida aumentaron significativamente su confianza para hablar inglés. Esta evidencia marca el punto de partida de un debate clave: cómo aprovechar la tecnología sin perder el componente humano.
Hasta hace poco, aprender inglés estaba asociado a clases presenciales, manuales y audios repetidos una y otra vez. Con la IA, el panorama cambió: ahora es posible practicar en cualquier momento y lugar, con herramientas que se adaptan al ritmo y estilo de cada estudiante.
Plataformas educativas y apps utilizan modelos de lenguaje para analizar errores en tiempo real, sugerir correcciones y ofrecer ejercicios diseñados según el nivel y los objetivos de cada persona. Esto permite que el aprendizaje sea más eficiente y personalizado.
Además, las herramientas de IA eliminan uno de los grandes obstáculos: la vergüenza de hablar.
Ventajas: personalización, práctica constante y confianza
Una de las mayores fortalezas de la IA es la personalización. A diferencia de una clase tradicional, en la que el ritmo depende del grupo, las plataformas con IA adaptan los contenidos a las necesidades individuales. Analizan errores, miden el progreso y ajustan los ejercicios en tiempo real.
También ofrecen disponibilidad 24/7, lo que permite incorporar el inglés en la rutina diaria sin depender de horarios fijos. Para quienes trabajan o estudian, esta flexibilidad es clave: pueden practicar 10 minutos en el colectivo, revisar vocabulario antes de dormir o hacer una conversación simulada al almorzar.
Por otro lado, practicar con IA ayuda a bajar las barreras emocionales. Al no sentir que están siendo juzgados, los estudiantes se animan más a hablar y repetir. Esto conecta con el “filtro afectivo” que describió Stephen Krashen en los 80: cuanto menos ansiedad, más permeabilidad al aprendizaje. Los datos de Preply respaldan esta idea: el 97% de quienes combinaron práctica continua e interacción con tutores reportaron una mejora notable en su confianza al comunicarse.
No se trata solamente de confianza, sino también de consistencia. Los métodos de estudio elegidos también son clave. Alrededor del 30% de los estudiantes afirmó que su confianza al hablar es “alta” al inicio. Pero entre quienes practicaron de forma continua (dos o más horas por semana), el 91% describió su confianza como alta al llegar a la semana 12.
Desventajas: falta de contacto humano y sobredependencia tecnológica
Sin embargo, no todo son ventajas. La IA todavía tiene limitaciones importantes, sobre todo cuando se trata de aspectos emocionales y culturales del lenguaje. Aprender inglés no es solo memorizar estructuras gramaticales: implica comprender tonos, ironías, expresiones idiomáticas y contextos sociales que las máquinas aún interpretan de manera limitada.
La falta de contacto humano puede dificultar el desarrollo de habilidades conversacionales naturales. Las apps no detectan del todo matices como el lenguaje corporal, las interrupciones espontáneas o los cambios de registro que aparecen en una charla real. Por eso, quienes aprenden exclusivamente con IA pueden tener un excelente nivel técnico… pero sentirse inseguros cuando enfrentan una conversación con hablantes nativos.
Otro riesgo es la sobredependencia tecnológica. Al delegar todo el proceso en la app, algunos estudiantes pierden autonomía o se frustran si no reciben respuestas inmediatas. Además, no todas las herramientas están diseñadas de forma inclusiva: sin una guía pedagógica adecuada, la tecnología puede amplificar brechas existentes en lugar de cerrarlas.
El equilibrio perfecto: IA y docentes humanos
Según un estudio de Leanlab Education, el verdadero avance no radica solo en incorporar tecnología, sino en hacerlo de forma colaborativa. La clave está en integrar a docentes y estudiantes en un proceso de codiseño. Donde la experiencia humana guía la creación de herramientas más confiables, inclusivas y alineadas con las necesidades reales del aula.
Plataformas como Preply aplican este enfoque híbrido: utilizan IA para potenciar la práctica, pero conservan el rol de tutores humanos para guiar, motivar y brindar feedback emocional. Según la empresa, el 96% de los estudiantes considera que conversar con un tutor es fundamental para avanzar en su aprendizaje.
En este modelo, la IA libera tiempo de clase para actividades más significativas, mientras que los docentes se enfocan en afinar la pronunciación, trabajar expresiones culturales y fortalecer la seguridad de los alumnos en contextos reales.