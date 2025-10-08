Secciones
EspectáculosFamosos

En Uruguay, piden la detención de L-Gante tras la cancelación de sus shows: lo acusan de estafa

El cantante suma un nuevo inconveniente legal pero, esta vez, en el país vecino.

L-Gante. L-Gante. Olga
Hace 2 Hs

L-Gante nuevamente está involucrado en un problema judicial luego de que haya sido acusado por presunta estafa y asociación ilícita a raíz de la cancelación de varios shows programados para Uruguay.

Según contó Matías Vázquez en Puro Show (El Trece), este miércoles 8 de octubre "van a solicitar la detención de L-Gante" en el país vecino.

“La denuncia es por estafa y asociación ilícita, ya que habría cobrado una parte de varios recitales que finalmente no realizó porque no podía salir del país”, siguió contextualizando.

Además, aclaró que la denuncia se radicó tanto en Uruguay como en Argentina y el cantante está a la espera de ver la resolución de la Justicia.

¿Por qué L-Gante canceló sus shows en Uruguay?

Desde Infama revelaron que L-Gante tuvo que cancelar los shows que tenía programados en Uruguay y fue su amigo Luis Perdomo quién reveló la verdadera razón por la que tomó esa decisión.

"En el Uruguay fue contratado a través de su vendedor y en marzo dejó plantados a dos boliches, ahora volvió a plantar a 3 boliches. Él de manera unilateral suspendió la gira", comenzó un periodista uruguayo en Infama, y el amigo del cantante expresó: "Es verdad lo que dice, la otra vez también pasó. Pero esa no es la realidad".

"Lo que yo tengo entendido es que no se cumplió con la parte económica, el artista antes de subirse al avión tiene que tener toda la logística antes de llegar al país", reveló Luis Perdomo sobre la decisión de L-Gante y cerró: "La realidad fue que el artista recibió solo el 35% de lo pautado, tenían que completar el pago un día antes del show y no lo hicieron".

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
1

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
2

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán
3

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
5

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes
6

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Más Noticias
Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Moria Casán sin Photoshop: la diva de 79 años compartió una foto y se hizo viral

Moria Casán sin Photoshop: la diva de 79 años compartió una foto y se hizo viral

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Comentarios