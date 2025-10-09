Secciones
SociedadActualidad

Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Se conmemora en Argentina el Día del Guardaparque Nacional, el Día Mundial del Correo y el nacimiento de John Lennon, entre otros hechos.

EFEMÉRIDES. Hoy se celebra en Argentina el Día del Guardaparque Nacional EFEMÉRIDES. Hoy se celebra en Argentina el Día del Guardaparque Nacional
Hace 6 Hs

Las efemérides del 9 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, día en que se celebra en Argentina el Día del Guardaparque Nacional, en recuerdo de la creación de la ex Dirección de Parques Nacionales en 1934. A nivel mundial, se conmemora el Día Mundial del Correo, por la fundación de la Unión Postal Universal en 1874.

Además, un día como el de hoy se produce un nuevo aniversario del nacimiento de John Lennon. El músico, uno de los más influyentes y exitosos del siglo XX, nació en Liverpool en 1940. Fue criado mayormente por su tía materna Mimi, ya que su padre vivía en Australia y su madre murió atropellada cuando él era un adolescente. En la ciudad portuaria del norte de Inglaterra conoció a Paul McCartney y George Harrison, a quienes más tarde se sumaría Ringo Starr para formar The Beatles, la banda que encabezó la oleada británica de los años 60 y marcó a generaciones con himnos como “All You Need is Love”, “Strawberry Fields Forever” y “Help!”, entre muchas otras. Este período fue el más exitoso en la carrera de Lennon, pero también lo alienó hasta alejarlo de su primera esposa, Cynthia Powell, sobre la cual ejerció violencia de género, algo que reconoció y condenó públicamente. Luego de la separación del grupo en 1970, se enfocó más en su activismo político por la paz mundial y en su vida en pareja con la artista Yoko Ono, a la vez que desarrolló una importante carrera solista de la que salieron canciones inmortales como “Imagine”, “Mother” y “Mind Games”. El 8 de diciembre de 1980 fue asesinado por un fanático fuera de su residencia en Nueva York. Tuvo dos hijos, Julian y Sean (también nacido un día como este de 1975), de su primer y segundo matrimonio respectivamente, que continúan su legado en la música.

¿Qué pasó un 9 de octubre?

1874 – Se crea la Unión Postal Universal.

1939 – Nace el humorista y músico argentino Ernesto Acher.

1940 – Nace John Lennon, cantante y músico de los Beatles, así como de una importante carrera solista.

1941 – Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, autoriza el desarrollo y construcción de la bomba atómica.

1962 – Nace el futbolista argentino Jorge Luis Burruchaga.

1964 – Nace Guillermo del Toro, director de cine mexicano.

1967 – Ernesto “Che” Guevara muere a manos de militares bolivianos, tras haber quedado prisionero el día anterior.

1969 – Nace la cantautora británica P.J. Harvey.

1974 – Muere el empresario alemán Oskar Schindler.

1975 – Nace Sean Ono Lennon, músico, compositor y actor estadounidense.

1994 – Diego Maradona debuta como director técnico de Deportivo Mandiyú de Corrientes.

Se celebra el Día Mundial del Correo.

Se celebra el Día del Guardaparque en la Argentina.

Temas John Lennon
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 2 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 2 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 1 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 1 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Lo más popular
Cómo el joven Adarsh Kumar cambió la educación y ganó un gran premio mundial
1

Cómo el joven Adarsh Kumar cambió la educación y ganó un gran premio mundial

Varones, 13 años y billeteras virtuales son factores críticos para el ingreso a las apuestas
2

Varones, 13 años y billeteras virtuales son factores críticos para el ingreso a las apuestas

Efemérides del miércoles 8 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
3

Efemérides del miércoles 8 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Lluvia de medallas para tucumanos que participaron en la Olimpíada Matemática Atacalar
4

Lluvia de medallas para tucumanos que participaron en la Olimpíada Matemática Atacalar

Premio Nobel de Física: qué es el efecto túnel cuántico, clave para el avance tecnológico
5

Premio Nobel de Física: qué es el efecto túnel cuántico, clave para el avance tecnológico

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
6

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

Más Noticias
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Ernesto Padilla contra la ley de divorcio

Ernesto Padilla contra la ley de divorcio

Mirando más allá del 26

Mirando más allá del 26

Recuerdos fotográficos: 1961-1997. El lago San Miguel y el glamour de su confitería

Recuerdos fotográficos: 1961-1997. El lago San Miguel y el glamour de su confitería

Dos años de guerra en Medio Oriente: el duelo continúa en el sitio del ataque de Hamas

Dos años de guerra en Medio Oriente: el duelo continúa en el sitio del ataque de Hamas

El Papa sostiene que hay una masacre en Gaza

El Papa sostiene que hay una masacre en Gaza

Comentarios