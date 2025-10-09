Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 9 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, día en que se celebra en Argentina el Día del Guardaparque Nacional, en recuerdo de la creación de la ex Dirección de Parques Nacionales en 1934. A nivel mundial, se conmemora el Día Mundial del Correo, por la fundación de la Unión Postal Universal en 1874.
Además, un día como el de hoy se produce un nuevo aniversario del nacimiento de John Lennon. El músico, uno de los más influyentes y exitosos del siglo XX, nació en Liverpool en 1940. Fue criado mayormente por su tía materna Mimi, ya que su padre vivía en Australia y su madre murió atropellada cuando él era un adolescente. En la ciudad portuaria del norte de Inglaterra conoció a Paul McCartney y George Harrison, a quienes más tarde se sumaría Ringo Starr para formar The Beatles, la banda que encabezó la oleada británica de los años 60 y marcó a generaciones con himnos como “All You Need is Love”, “Strawberry Fields Forever” y “Help!”, entre muchas otras. Este período fue el más exitoso en la carrera de Lennon, pero también lo alienó hasta alejarlo de su primera esposa, Cynthia Powell, sobre la cual ejerció violencia de género, algo que reconoció y condenó públicamente. Luego de la separación del grupo en 1970, se enfocó más en su activismo político por la paz mundial y en su vida en pareja con la artista Yoko Ono, a la vez que desarrolló una importante carrera solista de la que salieron canciones inmortales como “Imagine”, “Mother” y “Mind Games”. El 8 de diciembre de 1980 fue asesinado por un fanático fuera de su residencia en Nueva York. Tuvo dos hijos, Julian y Sean (también nacido un día como este de 1975), de su primer y segundo matrimonio respectivamente, que continúan su legado en la música.
¿Qué pasó un 9 de octubre?
1874 – Se crea la Unión Postal Universal.
1939 – Nace el humorista y músico argentino Ernesto Acher.
1940 – Nace John Lennon, cantante y músico de los Beatles, así como de una importante carrera solista.
1941 – Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, autoriza el desarrollo y construcción de la bomba atómica.
1962 – Nace el futbolista argentino Jorge Luis Burruchaga.
1964 – Nace Guillermo del Toro, director de cine mexicano.
1967 – Ernesto “Che” Guevara muere a manos de militares bolivianos, tras haber quedado prisionero el día anterior.
1969 – Nace la cantautora británica P.J. Harvey.
1974 – Muere el empresario alemán Oskar Schindler.
1975 – Nace Sean Ono Lennon, músico, compositor y actor estadounidense.
1994 – Diego Maradona debuta como director técnico de Deportivo Mandiyú de Corrientes.
Se celebra el Día Mundial del Correo.
Se celebra el Día del Guardaparque en la Argentina.