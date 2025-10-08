Secciones
Seguridad

Banda del Río Salí: más de 100 empresas ya utilizan el sistema de alerta para industrias del municipio

La aplicación tecnológica BRS Industrias, implementada por el intendente Gonzalo Monteros, alcanzó su empresa número 100 adherida desde su lanzamiento en mayo.

Banda del Río Salí: más de 100 empresas ya utilizan el sistema de alerta para industrias del municipio
Hace 33 Min

El municipio de Banda del Río Salí alcanzó una nueva marca en su estrategia de seguridad tecnológica: 100 empresas ya forman parte del sistema BRS Industrias, una aplicación que conecta directamente a los establecimientos con el Centro de Monitoreo municipal para responder en tiempo real ante emergencias.

El sistema, que empezó a implementarse en mayo pasado por iniciativa del intendente Gonzalo Monteros, se consolidó en pocos meses como una herramienta clave para el sector comercial e industrial local. “En estos meses nos hemos convertido en una alternativa de seguridad viable y confiable para el sector privado, tal como nos habíamos propuesto desde el inicio”, expresó Monteros, al referirse a la incorporación de una panificadora como la empresa número 100.

Diseñado para proteger activos críticos como maquinarias, instalaciones y personal, BRS Industrias funciona mediante una aplicación móvil que permite activar alertas ante distintos tipos de incidentes. Cuando un responsable emite la señal, el Centro de Monitoreo recibe el aviso al instante y coordina la intervención necesaria: ya sea de seguridad, bomberos o servicios médicos, según el tipo de emergencia.

“El hecho de que existan 100 empresas adheridas demuestra que es posible una colaboración público-privada efectiva para minimizar riesgos y reducir tiempos de respuesta”, destacó el intendente.

El módulo industrial forma parte de un sistema integral de seguridad municipal, que incluye también el programa Alerta BRS Ciudadanos, destinado a la comunidad en general. Esta aplicación funciona como un botón antipánico digital, capaz de responder ante robos, situaciones de violencia o urgencias médicas.

“El software permite la localización exacta de quien lo acciona y un reporte inmediato al Centro de Monitoreo, que activa el protocolo correspondiente con los Vigías municipales”, explicó Estanislao Barbosa, subsecretario de Seguridad. “Hemos distribuido ya más de 10.000 aplicaciones entre ciudadanos, víctimas de violencia de género y comercios adheridos”, añadió.

La expansión de BRS Industrias a 100 empresas representa un modelo innovador en la provincia, enfocado en la protección de bienes privados y la integridad de los trabajadores de distintos sectores productivos. Desde el municipio, el balance es altamente positivo y anticipa nuevas inversiones en tecnología y logística, atendiendo a la creciente demanda de este sistema que ya comienza a transformar la seguridad industrial en Banda del Río Salí.

Temas Banda del Río SalíGonzalo Monteros
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
1

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
2

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán
3

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
5

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes
6

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Más Noticias
Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Investigan un asalto armado en Casa Croix: se llevaron dinero, un auto y hasta volvieron por cervezas

Investigan un asalto armado en Casa Croix: se llevaron dinero, un auto y hasta volvieron por cervezas

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Comentarios