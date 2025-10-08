Fue capitán de la Selección Sub-20, dirige la Reserva de Atlético Tucumán y sueña con llegar a la Premier League

- Tengo varios. Me preparé mucho: tengo la licencia Pro de AFA y la licencia UEFA de Inglaterra. Mi gran sueño es dirigir en la Premier League. Ojalá me toque llegar directo, pero si es en la Championship también sería un orgullo. Y sí, claro que me gustaría dirigir a Atlético Tucumán. Sería hermoso. Siempre lo digo: no hay entrenador que no sueñe con eso. Pero mientras tanto disfruto este proceso, porque es un camino de crecimiento constante. Lo que venga, será fruto del trabajo y de la voluntad de Dios.