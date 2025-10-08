Tucumán dirá presente en la XV Feria del Libro de Salta

A lo largo de sus ediciones, la Feria del Libro de Salta se consolidó como un espacio fundamental para la cultura regional y la industria editorial. Su carácter diverso y plural, que reúne múltiples expresiones artísticas y literarias, la convierte en un punto de encuentro clave para el intercambio cultural. En este marco, uno de sus objetivos es fortalecer alianzas con otras ferias del norte argentino, promoviendo así la cooperación cultural y comercial entre provincias.