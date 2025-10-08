Tucumán dirá presente en la XV Feria del Libro de Salta

La Dirección Artística de Letras del Ente Cultural de Tucumán participará en la XV Feria del Libro de Salta, que se desarrollará del 8 al 12 de octubre de 2025 en la Usina Cultural.
A lo largo de sus ediciones, la Feria del Libro de Salta se consolidó como un espacio fundamental para la cultura regional y la industria editorial. Su carácter diverso y plural, que reúne múltiples expresiones artísticas y literarias, la convierte en un punto de encuentro clave para el intercambio cultural. En este marco, uno de sus objetivos es fortalecer alianzas con otras ferias del norte argentino, promoviendo así la cooperación cultural y comercial entre provincias.
El Ente Cultural de Tucumán, a través de su Dirección Artística de Letras, contará con un stand en el predio ferial a cargo del Jefe Editorial Miguel Calvo, donde se exhibirán y comercializarán obras de autores tucumanos publicadas por el Fondo Editorial Aconquija.
Además, el viernes 10 de octubre, a las 18:00, en el Café Zorrilla (España y Juramento), se realizará el taller “Gestoras culturales y escritoras: ¿cómo hacer de la lectura una fiesta?”, coordinado por la Dra. Silvia Camuña y la Lic. Adriana Lucero, integrantes de la Dirección de Letras.
La actividad está dirigida a gestores culturales, escritores, editores, docentes, promotores de lectura, estudiantes de nivel secundario y superior, y público en general. La propuesta invita a compartir lecturas, reflexiones y experiencias, con el propósito de convertir el acto íntimo de leer en una celebración colectiva.