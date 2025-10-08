El pozo de Números de Oro crece y ya suma $9.000.000

Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA que cada semana despierta el entusiasmo de miles de tucumanos, sigue sin tener ganadores y el pozo acumulado alcanzó los $9.000.000. La expectativa es cada vez mayor.
Los lectores pueden participar todos los viernes con una nueva tarjeta que se entrega junto con el diario. Quienes acierten la combinación ganadora se llevan el pozo completo. Pero hay más: si el o la ganadora cuenta con una tarjeta que tenga el sello de "Usuario Tarjeta Sol", el premio se duplica automáticamente, elevándose a $18.000.000.
Los titulares de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas cada lunes, de 17.30 a 20.30, en la sede de La Rioja 265.
Además del gran pozo, continúa vigente la propuesta de los Números de la Suerte, que reparten órdenes de compra por $200.000 para usar en comercios locales como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.
La comunidad de Números de Oro no para de crecer. Para conocer ganadores, seguir los sorteos y estar al tanto de las novedades, se puede visitar sus redes sociales oficiales en Facebook e Instagram.