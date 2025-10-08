Secciones
Números de Oro

El pozo de Números de Oro crece y ya suma $9.000.000
El pozo de Números de Oro crece y ya suma $9.000.000
Hace 1 Hs

Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA que cada semana despierta el entusiasmo de miles de tucumanos, sigue sin tener ganadores y el pozo acumulado alcanzó los $9.000.000. La expectativa es cada vez mayor.

Los lectores pueden participar todos los viernes con una nueva tarjeta que se entrega junto con el diario. Quienes acierten la combinación ganadora se llevan el pozo completo. Pero hay más: si el o la ganadora cuenta con una tarjeta que tenga el sello de "Usuario Tarjeta Sol", el premio se duplica automáticamente, elevándose a $18.000.000.

Los titulares de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas cada lunes, de 17.30 a 20.30, en la sede de La Rioja 265.

Además del gran pozo, continúa vigente la propuesta de los Números de la Suerte, que reparten órdenes de compra por $200.000 para usar en comercios locales como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

La comunidad de Números de Oro no para de crecer. Para conocer ganadores, seguir los sorteos y estar al tanto de las novedades, se puede visitar sus redes sociales oficiales en Facebook e Instagram.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Números de Oro de LA GACETATucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
2

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán
3

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
5

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes
6

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Más Noticias
Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Comentarios