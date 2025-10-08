VIDEO: Clan Ale y Gardelitos, la rivalidad nacida en los 80 que volvió a sacudir Tucumán

Un nuevo capítulo en la pelea entre los clanes Ale y Gardelitos parece ser el trasfondo de una pelea a tiros ocurrida el pasado 26 de septiembre en una fiesta en Tafí Viejo. El hecho derivó en allanamientos y detenciones, y habría sido protagonizado por Facundo Ale y “Chucky” Casanova.
El incidente reavivó el recuerdo de una disputa a muerte entre ambas facciones, ocurrida a fines del año 1986. Un informe documental de LA GACETA reconstruye en detalle los sucesos que desembocaron en un tiroteo mortal que, hace más de 40 años, marcó para siempre la historia del delito en la sociedad tucumana.
Los ecos de ese tiroteo, incluso, parecen extenderse hasta nuestros días.