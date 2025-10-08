Secciones
Seguridad

Años 80: así fueron los orígenes de la histórica rivalidad entre el “Clan Ale” y los “Gardelitos” que en estos días volvió a impactar en la sociedad tucumana

Un enfrentamiento ocurrido en una fiesta en Tafí Viejo derivó en arrestos y allanamientos que parecen reavivar una enemistad nacida en mitad de la década del 80.

Hace 23 Min

Un nuevo capítulo en la pelea entre los clanes Ale y Gardelitos parece ser el trasfondo de una pelea a tiros ocurrida el pasado 26 de septiembre en una fiesta en Tafí Viejo. El hecho derivó en allanamientos y detenciones, y habría sido protagonizado por Facundo Ale y “Chucky” Casanova.

El incidente reavivó el recuerdo de una disputa a muerte entre ambas facciones, ocurrida a fines del año 1986. Un informe documental de LA GACETA reconstruye en detalle los sucesos que desembocaron en un tiroteo mortal que, hace más de 40 años, marcó para siempre la historia del delito en la sociedad tucumana.

Los ecos de ese tiroteo, incluso, parecen extenderse hasta nuestros días.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
1

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
2

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán
3

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
5

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes
6

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Más Noticias
Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Investigan un asalto armado en Casa Croix: se llevaron dinero, un auto y hasta volvieron por cervezas

Investigan un asalto armado en Casa Croix: se llevaron dinero, un auto y hasta volvieron por cervezas

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Comentarios