Cuatro pilotos tucumanos buscan su pase al Mundial Rotax en Bahréin

El rugir de los motores volverá a sentirse con fuerza este fin de semana en el kartódromo de Gualeguay, donde se celebrará la esperada Final Argentina de Rotax. El evento otorgará nueve cupos para el Mundial Rotax Grand Finals, que este año se desarrollará en Bahréin, y contará con la participación de varios pilotos tucumanos dispuestos a dejarlo todo en la pista.
Entre ellos destaca Lorenzo Liverani, quien atraviesa un momento brillante tras consagrarse campeón en la categoría Micro Max del Rotax Grand Nationals. Su temporada ha sido impecable, tanto en el certamen nacional como en los campeonatos zonales, y llega con grandes expectativas.
Otro de los grandes protagonistas será Tomás Aráoz, reciente campeón de la Senior Max, que llega con un alto nivel de confianza y un rendimiento sólido que lo posiciona como uno de los principales candidatos a conseguir un lugar en el Mundial.
Pablo Tacchella, por su parte, competirá en Junior Max, tras un año de intenso trabajo y evolución dentro del Rotax Grand Nationals y diversas competencias regionales. A su lado, Adolfo Ibáñez buscará aprovechar su experiencia adquirida en la Senior Max del Rotax Buenos Aires, mientras que Marco Uberti intentará destacarse en la Master Max, categoría en la que también ha acumulado rodaje a lo largo de la temporada.
Aunque no estará en pista, Lorenzo Daz también será parte del equipo, desempeñando un papel clave en la telemetría del conjunto liderado por Matías Milla, tarea en la que ha demostrado gran destreza técnica.
Los equipos ya están en camino hacia Entre Ríos, donde se espera un fin de semana de alta exigencia. El cronograma contempla cinco tandas libres el jueves, cuatro más el viernes junto con las clasificaciones, una primera final el sábado seguida de nuevas pruebas y una segunda final, para culminar el domingo con la clasificación definitiva y la tercera final, que coronará a los representantes argentinos rumbo al sueño mundialista.