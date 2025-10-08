Cuatro pilotos tucumanos buscan su pase al Mundial Rotax en Bahréin

Los equipos ya están en camino hacia Entre Ríos, donde se espera un fin de semana de alta exigencia. El cronograma contempla cinco tandas libres el jueves, cuatro más el viernes junto con las clasificaciones, una primera final el sábado seguida de nuevas pruebas y una segunda final, para culminar el domingo con la clasificación definitiva y la tercera final, que coronará a los representantes argentinos rumbo al sueño mundialista.