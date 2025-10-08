Secciones
Seguridad

Concepción: detienen a “Piraña” y “Orejudo” por robos en viviendas y obras en construcción

Una mujer de 26 años y un joven de 19 fueron acusados por el Ministerio Fiscal. El juez ordenó su prisión preventiva por 45 días mientras continúa la investigación.

Concepción: detienen a “Piraña” y “Orejudo” por robos en viviendas y obras en construcción
Hace 2 Hs

Por dos robos cometidos en diferentes propiedades de la ciudad de Concepción, una mujer de 26 años, conocida como “Piraña”, y un joven de 19, apodado “Orejudo”, quedaron detenidos con prisión preventiva, tras el requerimiento del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Ambos fueron capturados el lunes pasado durante allanamientos realizados en sus domicilios y comparecieron en la mañana de este miércoles en una audiencia judicial. La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Concepción, dirigida por Héctor Fabián Assad, les atribuyó dos hechos cometidos a fines de septiembre.

Según la acusación presentada por la auxiliar de fiscal Graciela Macció, el primer episodio ocurrió el 23 de septiembre, alrededor de las 4.10 de la madrugada, en una vivienda del barrio El Nevado. En esa ocasión, los imputados ingresaron al domicilio y sustrajeron una motocicleta.

El segundo hecho tuvo lugar el 28 de septiembre, cuando ambos accedieron a una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles 24 de Septiembre y Diego de Villaruel, de donde se llevaron herramientas y distintos materiales.

Por estos ilícitos, la fiscalía les formuló cargos por los delitos de robo simple en calidad de coautores (por el primer hecho) y hurto simple en calidad de coautores (por el segundo).

La representante del MPF solicitó que los acusados permanezcan privados de la libertad mientras se desarrolla la investigación, argumentando que ambos cuentan con antecedentes por delitos de naturaleza similar. Macció pidió una prisión preventiva de tres meses.

Finalmente, el juez interviniente resolvió hacer lugar de forma parcial al pedido del Ministerio Fiscal y dictó la prisión preventiva por el término de 45 días, período durante el cual continuará el avance de la causa.

