Se disparan las tasas ante la falta de liquidez en pesos y la tensión cambiaria

Desde las mesas de operación señalaron que las expectativas sobre una posible suba del dólar tras las elecciones y las dudas sobre la continuidad del actual esquema monetario, están alimentando esta dinámica. Además, apuntaron a la implementación del encaje diario por parte del BCRA como un factor que limita la flexibilidad de los bancos para administrar su liquidez, obligándolos a buscar pesos en el mercado en momentos de necesidad, lo que presiona las tasas aún más, consignó el diario "Ámbito".