Secciones
EspectáculosFamosos

Jesús María 2026: conocé la grilla completa del festival día por día

Con esta grilla, Jesús María 2026 se perfila como una edición histórica, que combina leyendas del folklore con nuevas propuestas musicales, prometiendo una experiencia inolvidable para los amantes de la música popular de todo el país.

Jesús María 2026: conocé la grilla completa del festival día por día Jesús María 2026: conocé la grilla completa del festival día por día
Hace 2 Hs

La esperada edición número 60 del Festival de Jesús María ya tiene confirmada su programación oficial. El evento se desarrollará del 8 al 18 de enero de 2026, consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes del país y celebrando seis décadas de tradición y música popular.

Tras un récord de asistencia en la edición anterior, la organización promete un despliegue artístico que combinará figuras consagradas con nuevos talentos del folklore y la música popular argentina. A continuación, el detalle de la grilla día por día.

Conocé la grilla completa

Jueves 8 de enero:

Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango, Bien Argentino.

Viernes 9 de enero:

Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas, Di Fer Palacio.

Sábado 10 de enero:

Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas.

Domingo 11 de enero:

Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave.

Lunes 12 de enero:

Los Tekis, La T y La M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo.

Martes 13 de enero:

Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea, Jessica Benavidez.

Miércoles 14 de enero:

Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera.

Jueves 15 de enero:

Soledad, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca, Chequelo.

Viernes 16 de enero:

Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.

Sábado 17 de enero:

Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros, La Clave Trío.

Domingo 18 de enero:

Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz, Simón Aguirre.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
2

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
3

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán
5

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes
6

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Más Noticias
Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El fin del mundo según la NASA y Japón: la supercomputadora reveló cuándo y por qué ocurrirá

El fin del mundo según la NASA y Japón: la supercomputadora reveló cuándo y por qué ocurrirá

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Moria Casán sin Photoshop: la diva de 79 años compartió una foto y se hizo viral

Moria Casán sin Photoshop: la diva de 79 años compartió una foto y se hizo viral

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Comentarios