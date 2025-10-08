Jesús María 2026: conocé la grilla completa del festival día por día

La esperada edición número 60 del Festival de Jesús María ya tiene confirmada su programación oficial. El evento se desarrollará del 8 al 18 de enero de 2026, consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes del país y celebrando seis décadas de tradición y música popular.
Tras un récord de asistencia en la edición anterior, la organización promete un despliegue artístico que combinará figuras consagradas con nuevos talentos del folklore y la música popular argentina. A continuación, el detalle de la grilla día por día.
Conocé la grilla completa
Jueves 8 de enero:
Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango, Bien Argentino.
Viernes 9 de enero:
Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas, Di Fer Palacio.
Sábado 10 de enero:
Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas.
Domingo 11 de enero:
Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave.
Lunes 12 de enero:
Los Tekis, La T y La M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo.
Martes 13 de enero:
Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea, Jessica Benavidez.
Miércoles 14 de enero:
Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera.
Jueves 15 de enero:
Soledad, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca, Chequelo.
Viernes 16 de enero:
Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.
Sábado 17 de enero:
Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros, La Clave Trío.
Domingo 18 de enero:
Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz, Simón Aguirre.