Las exportaciones de arroz, trigo y sorgo crecieron en volumen en lo que va del año

- Eliminación de las restricciones para exportar.

- Eliminación de los volúmenes de equilibrio.

- Exclusión de las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE), por ejemplo, para el arroz

- Eliminación del valor FOB oficial para la malta

- Reducción de las retenciones para los granos y sus derivados

- Eliminación de los derechos de exportación para el arroz

- Eliminación de actividades que antes debían inscribirse en el RUCA

- Eliminación de requisitos para otorgar la matricula a exportadores dentro de RUCA.

- Eliminación del RUCA y simplificación de acceso al SISA

- Reducción de aranceles para importar fertilizantes y bienes de capital

- Simplificación para importar maquinaria usada

- Apertura del mercado de mijo a Paraguay, trigo a China y arroz con cáscara a Panamá

- Autorización de nuevos eventos genéticamente modificados.

- Líneas de financiamiento para prefinanciación de exportaciones y adquisición de maquinarias

- Mesas de inserción internacional

- Más transparencia a través de una nueva Metodología para Precios FOB Oficiales.