Las exportaciones de arroz, trigo y sorgo crecieron en volumen en lo que va del año

Los complejos de cereales tuvieron un crecimiento destacado en las exportaciones en volumen durante 2025, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de acuerdo con los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional y las estadísticas de Indec.
Durante los ocho meses de 2025, las exportaciones de los complejos de cereales -que incluyen maíz, trigo, arroz, sorgo, cebada y otros- alcanzaron las 38,4 millones de toneladas, generando ingresos por U$S8.621 millones. La cifra contempla tanto los granos como sus productos derivados.
Dentro los principales complejos, se destacaron los crecimientos del volumen en arroz, con un aumento del 91%; trigo, con un 40%; sorgo con el 26%; cebada y otros cereales, 3%; y maíz, 1%, en los ocho meses del año respecto del mismo período de 2024.
En el caso del arroz, los mayores crecimientos se dieron en arroz con cascara no parbolizado, arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado y arroz descascarillado. En trigo, se resaltaron los granos y en segundo lugar la harina; y en el sorgo, los granos.
Los principales 10 destinos de venta de los cereales fueron Vietnam, Brasil, Perú, Arabia Saudita, Argelia, Malasia, Chile, Egipto, China e Indonesia. Hubo algunos incrementos relevantes, como el caso de Angola, con 998%; Bangladesh, con 444% -en ambos casos, principalmente, por las ventas de grano de trigo-; Líbano, con el 513%; y Egipto, con el 156% por las ventas de maíz o el caso de Kenia con el 89% por las ventas de maíz y trigo.
El crecimiento observado en el comercio exterior es el resultado del trabajo público-privado para potenciar la inserción internacional, a través de distintas medidas que se adoptaron para facilitar la producción y potenciar las exportaciones. Entre ellas, Agricultura enumeró.
- Eliminación de las restricciones para exportar.
- Eliminación de los volúmenes de equilibrio.
- Exclusión de las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE), por ejemplo, para el arroz
- Eliminación del valor FOB oficial para la malta
- Reducción de las retenciones para los granos y sus derivados
- Eliminación de los derechos de exportación para el arroz
- Eliminación de actividades que antes debían inscribirse en el RUCA
- Eliminación de requisitos para otorgar la matricula a exportadores dentro de RUCA.
- Eliminación del RUCA y simplificación de acceso al SISA
- Reducción de aranceles para importar fertilizantes y bienes de capital
- Simplificación para importar maquinaria usada
- Apertura del mercado de mijo a Paraguay, trigo a China y arroz con cáscara a Panamá
- Autorización de nuevos eventos genéticamente modificados.
- Líneas de financiamiento para prefinanciación de exportaciones y adquisición de maquinarias
- Mesas de inserción internacional
- Más transparencia a través de una nueva Metodología para Precios FOB Oficiales.