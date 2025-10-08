Secciones
DeportesFútbol

Se cambió el día del amistoso que la selección argentina debe jugar contra Puerto Rico, por la fecha FIFA

El equipo que dirige Lionel Scaloni debía jugar este lunes en Chicago, pero el juego sufrió una variante en el día y la sede.

EN ACCIÓN. Messi entrega un pase, durante un entrenamiento de la Selección en Miami. EN ACCIÓN. Messi entrega un pase, durante un entrenamiento de la Selección en Miami. Foto de X @Argentina
Hace 8 Min

La selección argentina afrontará dos compromisos en esta doble fecha FIFA. El primero será ante Venezuela, este viernes desde las 21, y el segundo frente a Puerto Rico, que sufrió una modificación. Originalmente iba a disputarse el lunes en Chicago, pero finalmente se jugará el martes en Miami, en el "Chase Stadium" (estadio de Inter Miami), con horario aún por confirmar.

El cambio de sede y día responde principalmente a cuestiones logísticas y a la intención de ampliar el plazo para la venta de entradas. Además, la decisión no altera el calendario FIFA y se encuentra dentro de los márgenes habituales que permite el organismo internacional.

Otro factor que influyó en la reprogramación son las protestas sociales que se vienen desarrollando en Chicago, en rechazo a las políticas migratorias impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. Ante la imposibilidad de garantizar las condiciones de seguridad necesarias, se resolvió trasladar el amistoso a Miami.

La Selección evita el desgaste que genera todo viaje

De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ganará un día más de preparación y evitará el viaje a Chicago, permaneciendo toda la gira en la misma ciudad. Los dos encuentros podrán verse por TyC Sports.

En cuanto a Lionel Messi, se espera que el capitán tenga participación limitada en esta ventana de partidos amistosos. Scaloni priorizará observar alternativas en el plantel y cuidar el físico del rosarino, que llega con una intensa carga de partidos.

Temas Estados Unidos de AméricaLionel MessiMiamiSelección Argentina de fútbolChicagoDonald TrumpLionel Scaloni
Tamaño texto
