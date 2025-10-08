Consumo en pausa: cae por primera vez en 2025 y la reactivación depende del clima electoral

La volatilidad política y económica en las semanas previas a las elecciones es un factor que preocupa al sector, aunque no sorprende. “Argentina tiene procesos de volatilidad bastante altos incluso en elecciones de medio término, que deberían ser más tranquilas. Pero tenés un cambio de modelo muy fuerte, entonces es natural que pase esto. Para desarrollarse, el país necesita un poco más de tranquilidad, y eso va a llevar tiempo”, concluyó.