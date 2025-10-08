La Reserva de Atlético Tucumán quiere recuperar su lugar en zona de playoffs frente a San Lorenzo

Los resultados de la jornada no fueron favorables para el conjunto de 25 de Mayo y Chile. Las victorias de Rosario Central, River Plate y Gimnasia lo relegaron por primera vez fuera de los cuatro primeros lugares, que otorgan la ventaja de definir como local en los playoffs. Por eso, el duelo ante el “Ciclón” se presenta como una oportunidad inmejorable para recuperar terreno y volver a depender de sí mismo.