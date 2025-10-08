La Reserva de Atlético Tucumán quiere recuperar su lugar en zona de playoffs frente a San Lorenzo

El objetivo está claro: ganar para mantenerse entre los mejores. Los dirigidos por Hugo Colace buscarán dar un paso decisivo mañana, desde las 19, cuando Atlético Tucumán reciba a San Lorenzo en el estadio Monumental José Fierro. El encuentro cerrará la fecha 13 del Torneo Clausura de la Copa Proyección de Reserva, y puede marcar un punto clave en las aspiraciones del “Decano”.
Los resultados de la jornada no fueron favorables para el conjunto de 25 de Mayo y Chile. Las victorias de Rosario Central, River Plate y Gimnasia lo relegaron por primera vez fuera de los cuatro primeros lugares, que otorgan la ventaja de definir como local en los playoffs. Por eso, el duelo ante el “Ciclón” se presenta como una oportunidad inmejorable para recuperar terreno y volver a depender de sí mismo.
Un triunfo le permitiría a Atlético prácticamente asegurar su lugar en la fase final. Si gana, sacará 11 puntos de ventaja sobre Platense, cuando restarán apenas nueve en juego. Luego de este compromiso, el equipo de Colace visitará a Independiente, recibirá a Godoy Cruz y cerrará el torneo ante Lanús. La meta es clara: consolidar un cierre de año que confirme el crecimiento del equipo en la categoría.
Más allá de los números, el cuerpo técnico valora el progreso mostrado durante 2025. Por primera vez, el “Decano” se encuentra en condiciones de meterse entre los mejores ocho tanto en el Apertura como en el Clausura. En el primer semestre alcanzó los octavos de final, donde fue eliminado por Boca, y ahora quiere volver a estar en esa instancia para confirmar su evolución.
El apoyo de los hinchas
El aliento también será un factor importante. En las últimas fechas, una gran cantidad de simpatizantes se acercó al Monumental para acompañar a los juveniles del club, que mostraron un alto nivel competitivo. Ante San Lorenzo, que suma 13 puntos y pelea por ingresar entre los ocho primeros, el apoyo del público puede ser determinante para que Atlético dé otro paso rumbo a los playoffs y cierre el año con una sonrisa.