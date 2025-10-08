Secciones
DeportesFútbol

La Reserva de Atlético Tucumán quiere recuperar su lugar en zona de playoffs frente a San Lorenzo

El equipo de Colace recibe mañana desde las 19 al “Ciclón” en el "José Fierro", con la obligación de ganar para volver a los puestos de ventaja en la Copa Proyección.

QUIERE LEVANTARSE. El equipo de Colace necesita un triunfo para soñar con volver a los primeros puestos del torneo. QUIERE LEVANTARSE. El equipo de Colace necesita un triunfo para soñar con volver a los primeros puestos del torneo. Gentileza PUCAT
Hace 1 Hs

El objetivo está claro: ganar para mantenerse entre los mejores. Los dirigidos por Hugo Colace buscarán dar un paso decisivo mañana, desde las 19, cuando Atlético Tucumán reciba a San Lorenzo en el estadio Monumental José Fierro. El encuentro cerrará la fecha 13 del Torneo Clausura de la Copa Proyección de Reserva, y puede marcar un punto clave en las aspiraciones del “Decano”.

Los resultados de la jornada no fueron favorables para el conjunto de 25 de Mayo y Chile. Las victorias de Rosario Central, River Plate y Gimnasia lo relegaron por primera vez fuera de los cuatro primeros lugares, que otorgan la ventaja de definir como local en los playoffs. Por eso, el duelo ante el “Ciclón” se presenta como una oportunidad inmejorable para recuperar terreno y volver a depender de sí mismo.

Un triunfo le permitiría a Atlético prácticamente asegurar su lugar en la fase final. Si gana, sacará 11 puntos de ventaja sobre Platense, cuando restarán apenas nueve en juego. Luego de este compromiso, el equipo de Colace visitará a Independiente, recibirá a Godoy Cruz y cerrará el torneo ante Lanús. La meta es clara: consolidar un cierre de año que confirme el crecimiento del equipo en la categoría.

Más allá de los números, el cuerpo técnico valora el progreso mostrado durante 2025. Por primera vez, el “Decano” se encuentra en condiciones de meterse entre los mejores ocho tanto en el Apertura como en el Clausura. En el primer semestre alcanzó los octavos de final, donde fue eliminado por Boca, y ahora quiere volver a estar en esa instancia para confirmar su evolución.

El apoyo de los hinchas

El aliento también será un factor importante. En las últimas fechas, una gran cantidad de simpatizantes se acercó al Monumental para acompañar a los juveniles del club, que mostraron un alto nivel competitivo. Ante San Lorenzo, que suma 13 puntos y pelea por ingresar entre los ocho primeros, el apoyo del público puede ser determinante para que Atlético dé otro paso rumbo a los playoffs y cierre el año con una sonrisa.

Temas ChileSan LorenzoClub Atlético TucumánAtlético TucumánHugo Colace
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
2

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
3

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
5

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
6

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Más Noticias
Se entrenó con Manny Pacquiao, cenó con Calamaro, conoció a Gallardo y hoy dirige una distribuidora en Famaillá

Se entrenó con Manny Pacquiao, cenó con Calamaro, conoció a Gallardo y hoy dirige una distribuidora en Famaillá

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Agenda deportiva: ¿en qué canal ver en vivo Argentina-Nigeria por el Mundial Sub-20?

Agenda deportiva: ¿en qué canal ver en vivo Argentina-Nigeria por el Mundial Sub-20?

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Caos en Estados Unidos: la Selección Argentina tuvo que cambiar de sede por seguridad

Caos en Estados Unidos: la Selección Argentina tuvo que cambiar de sede por seguridad

“Está devastado”: revelan cómo vive Juan Román Riquelme el duro momento de Miguel Ángel Russo

“Está devastado”: revelan cómo vive Juan Román Riquelme el duro momento de Miguel Ángel Russo

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Comentarios