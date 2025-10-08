Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
Confirman la condena a prisión perpetua contra el ex agente penitenciario que mató a su ex mujer y a su hijo
Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Roberto Carlos Rejas, el ex agente del Servicio Penitenciario de Tucumán
Por
Juan Manuel Montero
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Poder Judicial de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia decide si se suspende la elección de Magistrados para el CAM
Carlos Cisneros denunció corrupción en el Poder Judicial en medio de tensiones por el narcotráfico
Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur
¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
Más Noticias
Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes
¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur
Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por la extradición de Fred Machado
Intento de magnicidio contra Cristina Fernández: hoy se conocerá el veredicto contra Sabag Montiel y Uliarte
Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más