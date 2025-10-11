Secciones
El thriller argentino que no para de sumar reproducciones en Netflix

Con un elenco de lujo y una historia que toca el corazón, el film se mantiene entre lo más visto del streaming a un año de su estreno.

El thriller argentino que no para de sumar reproducciones en Netflix
Hace 1 Hs

El cine argentino volvió a dar la nota en Netflix con una producción que no para de sumar elogios y espectadores. Se trata de “Goyo”, la película dirigida por Marcos Carnevale que, a casi un año de su estreno, sigue firme en el ranking de las más vistas del país y conquista a usuarios de toda la región.

Con un elenco de primer nivel encabezado por Nicolás Furtado, Nancy Dupláa, Pablo Rago, Soledad Villamil y Cecilia Roth, la historia se mete de lleno en el corazón del público gracias a su sensibilidad y a las actuaciones que deslumbran en cada escena.

De qué trata “Goyo”, la película argentina que arrasa en Netflix

La trama gira en torno a Gregorio “Goyo” Villanueva (interpretado por Furtado), un hombre con Asperger que trabaja como guía en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Su vida, marcada por la rutina y la pasión por el arte, da un giro inesperado cuando conoce a Eva Montero (Dupláa), la nueva guardia de seguridad del museo.

Lo que arranca como una amistad tímida se transforma en una historia de amor tan inesperada como conmovedora. El film explora temas como la inclusión, la empatía y las relaciones humanas desde una mirada distinta, apostando por la autenticidad y evitando los clichés.

Reparto de “Goya”

Uno de los grandes aciertos de “Goyo” es su reparto. Nicolás Furtado sorprende con una interpretación precisa y contenida, mostrando un registro completamente diferente a sus trabajos anteriores. Nancy Dupláa aporta calidez y naturalidad, mientras que Pablo Rago, Soledad Villamil y Cecilia Roth completan un equipo que le da profundidad y matices a la historia.

