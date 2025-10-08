Secciones
Maquinarias agrícolas: los patentamientos cayeron un 6,2% en septiembre

Se comercializaron 621 unidades en el país, entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras, según informó Acara.

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de septiembre de 2025 alcanzaron las 621 unidades, una baja del 6,2% interanual ya que en septiembre de 2024 se habían registrado 662. 

Si la comparación es con su antecesor mes de agosto, se observó una suba del 12,9% -en ese mes se habían patentado 550 unidades-. 

De esa forma, el acumulado de los nueve meses del año alcanzó las 5.135 unidades, un 9,3% más que las 4.700 del mismo período de 2024.

Para analizar en detalle cada segmento del sector conviene observar el comportamiento de lo que fue el registro de cosechadoras, tractores y pulverizadoras.

De esta forma, los datos muestran que en septiembre se patentaron 43 cosechadoras, una baja del 8,5% comparado contra las 47 unidades de agosto y una baja del 17,3% si la comparación es interanual, ya que en septiembre de 2024 se habían registrado 52 unidades.

En cuanto a tractores, en agosto se patentaron 518 unidades, una suba del 15,6% comparado contra las 448 unidades de agosto, y una baja del 6,2% si la comparación es interanual, ya que en septiembre de 2024 se habían registrado 552 unidades.

En cuanto a pulverizadoras, en agosto se patentaron 60 unidades, una suba del 9,1% comparado contra las 55 unidades de agosto, y una suba del 3,4% si la comparación es interanual, ya que en septiembre de 2024 se habían registrado 58 unidades.

