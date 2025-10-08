Maquinarias agrícolas: los patentamientos cayeron un 6,2% en septiembre

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de septiembre de 2025 alcanzaron las 621 unidades, una baja del 6,2% interanual ya que en septiembre de 2024 se habían registrado 662.