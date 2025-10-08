Así luce la “niña más bella del mundo”, 20 años después

El pasado 6 de octubre, la joven fue fotografiada durante el desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París, y su nuevo look se convirtió rápidamente en tema de conversación. Thylane decidió dejar atrás su cabello rubio y ahora luce un tono moreno, aunque este cambio no es totalmente reciente: en 2022 todavía aparecía con su rubio característico, mientras que en 2024 optó por una mezcla de mechones oscuros y claros.