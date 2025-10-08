Así luce la “niña más bella del mundo”, 20 años después

Secciones
Thylane Léna‑Rose Blondeau, conocida como la “niña más bella del mundo”, reapareció a los 24 años en la Semana de la Moda de París con un nuevo look moreno.

Hace 2 Hs

Thylane Léna‑Rose Blondeau conquistó la atención mundial desde los 4 años, cuando sus fotos recorrieron el planeta y se ganó el título de “la niña más bella del mundo”. Con su mirada azul, cabello rubio y tez clara, la pequeña se convirtió en un fenómeno mediático y participó en desfiles para marcas de renombre, incluyendo Jean Paul Gaultier.

Thylane a los 24 años

Hoy, con 24 años, Thylane sigue vinculada al mundo de la moda y el entretenimiento, pero ya no trabaja como modelo. Actualmente se desempeña como diseñadora y empresaria, tras lanzar su propia línea de cuidado capilar, Enalhyt, que promociona activamente en sus redes sociales, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores en Instagram.

El pasado 6 de octubre, la joven fue fotografiada durante el desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París, y su nuevo look se convirtió rápidamente en tema de conversación. Thylane decidió dejar atrás su cabello rubio y ahora luce un tono moreno, aunque este cambio no es totalmente reciente: en 2022 todavía aparecía con su rubio característico, mientras que en 2024 optó por una mezcla de mechones oscuros y claros.

