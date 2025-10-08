Alejandra Arreguez, sobre los debates: “Son instancias que develan la verdadera personalidad de los candidatos”

Alejandra Arreguez, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, consideró este miércoles que los debates entre postulantes deberían estar garantizados por el propio Código Electoral. “Lo ideal sería que estén garantizados desde ya, como en su momento ocurrió a nivel nacional. Son instancias donde los candidatos se exponen y se devela la verdadera personalidad”, sostuvo en referencia a la próxima ronda de debates organizada por LA GACETA.
La dirigente recordó que en debates anteriores surgieron momentos importantes de confrontación política. “No sé qué hubiese pasado si (José Luis) Espert, por ejemplo, hubiese tenido que participar de un debate y enfrentar una pregunta abierta. En 2021, Nicolás del Caño lo interpeló directamente, y esas instancias permiten ver quiénes son realmente los candidatos”, señaló.
Desde su espacio, Arreguez destacó la importancia de estos escenarios. “Para el Frente de Izquierda es clave porque sabemos que depende de nosotros que la agenda de los trabajadores y de las mujeres llegue a estas instancias de la campaña electoral. Si no, parece que solo se habla de seguridad o del narcotráfico con total cinismo”, cuestionó.
“El narcotráfico no funciona sin complicidad política y judicial”
La candidata vinculó directamente la expansión del narcotráfico con sectores del poder. “Sería imposible que una red narco funcione sin la complicidad del poder político y judicial. En cualquier barrio una vecina puede decir dónde se vende droga; la policía y los funcionarios también lo saben”, afirmó.
Arreguez apuntó contra las campañas financiadas con dinero ilícito y contra medidas legislativas que, según ella, favorecen al narcotráfico. “Después, esos sectores reciben favores como la ley de blanqueo, que fue votada por unanimidad y representa un guiño al narcotráfico. Es la cara visible de una red que involucra a todos los partidos tradicionales, menos al Frente de Izquierda”, denunció.
Triple femicidio y narcotráfico: “Hay un factor de género clave”
La candidata también se refirió al triple crimen ocurrido en Buenos Aires, que tuvo como víctimas a Lara, Morena y Brenda. “Hubo un debate sobre si era femicidio, pero el factor de género es clave desde el comienzo. Las chicas intentaban salir adelante en un contexto de precarización laboral que afecta sobre todo a mujeres y jóvenes”, señaló.
En ese sentido, afirmó que “las redes narco actúan con total impunidad” y que “ningún gobierno atendió seriamente este problema porque todos son cómplices”.
Agenda económica: “En Tucumán ya se aplica la reforma laboral que Milei y Jaldo defienden”
En la recta final de la campaña, Arreguez planteó las principales propuestas de su espacio en materia económica y laboral. “Queremos instalar una agenda verdaderamente en defensa de los trabajadores. Jaldo dice ‘Primero Tucumán’, pero en realidad significa primero Jaldo y los grandes empresarios”, cuestionó.
La candidata señaló que en Tucumán “ya se están aplicando medidas de flexibilización laboral” y criticó los subsidios e incentivos impositivos a grandes grupos económicos. “Mientras empresas como el grupo de los Balcanes facturan 100 millones de dólares, los trabajadores cobran por debajo de la línea de pobreza”, denunció.
“Si se recuperaran los $35.000 millones que se les perdonan en impuestos a los grandes empresarios, se podría mejorar sustancialmente la vida de 35.000 docentes. En vez de subsidiar a quienes precarizan, proponemos afectar sus ganancias para atender las necesidades populares”, agregó.
Propuestas concretas y lista
Arreguez planteó como alternativa la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial para generar empleo, en especial en grandes empresas con varios turnos de producción. “No podemos seguir siendo los trabajadores los que paguemos una crisis que no generamos”, afirmó.