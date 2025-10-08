Alejandra Arreguez, sobre los debates: “Son instancias que develan la verdadera personalidad de los candidatos”

Alejandra Arreguez, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, consideró este miércoles que los debates entre postulantes deberían estar garantizados por el propio Código Electoral. “Lo ideal sería que estén garantizados desde ya, como en su momento ocurrió a nivel nacional. Son instancias donde los candidatos se exponen y se devela la verdadera personalidad”, sostuvo en referencia a la próxima ronda de debates organizada por LA GACETA.