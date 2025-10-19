Secciones
SociedadEducación

Universitarios de Chile crean un traductor de lengua de señas con inteligencia artificial

Tres alumnos de la Universidad de Concepción desarrollaron una herramienta capaz de convertir en texto, en tiempo real, los gestos del lenguaje de señas.

UN TRADUCTOR EFICIENTE. El sistema usa coordenadas en vez de imágenes, lo que reduce significativamente el uso de memoria. / UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CHILE UN TRADUCTOR EFICIENTE. El sistema usa coordenadas en vez de imágenes, lo que reduce significativamente el uso de memoria. / UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CHILE
Hace 2 Hs

Tres estudiantes de Ingeniería Civil Informática de la Universidad de Concepción (UdeC) de Chile están llevando la inteligencia artificial al mundo de la inclusión. Se trata de Gabriela Muñoz Castillo, de Diego Alday Cortés y de Diego San Martín Albornoz, quienes desarrollaron un traductor que convierte en tiempo real los gestos de la lengua de señas a texto.

El proyecto surgió como trabajo final de la asignatura de inteligencia artificial, pero los estudiantes decidieron continuar perfeccionándolo por su enorme potencial. “Esto funciona mediante una cámara: la persona muestra la lengua de señas y el computador traduce en texto lo que está haciendo. En lugar de usar imágenes pesadas, nuestra tecnología convierte los movimientos en coordenadas de texto, ocupando solo 10 MB”, explicó Gabriela, según un parte de prensa de la UdeC.

La herramienta reconoce las 27 letras del abecedario, seis palabras, y gestos básicos como saludos y agradecimientos. Además, abre la puerta a aplicaciones futuras: traductores en videollamadas, asistentes digitales y otros dispositivos accesibles.

Un proyecto universitario que se destaca por su eficiencia

El proyecto ya llamó la atención de Gearbox, la preincubadora de la Facultad de Ingeniería, que apoya ideas innovadoras para proyectarlas al mercado. Gabriela destacó: “estas instancias nos permiten ver el verdadero potencial de nuestro trabajo y nos motivan a seguir mejorando la tecnología”.

Julio Godoy del Campo, docente responsable de la asignatura en la que se desarrolló el prototipo, señaló que el objetivo del curso es que los estudiantes busquen soluciones a desafíos reales usando IA. “La inteligencia artificial tiene un potencial tremendo para hacer la sociedad más inclusiva y acortar brechas”, afirmó.

Lo más destacable del traductor es su eficiencia y practicidad: al procesar los gestos como texto y no imágenes, la herramienta necesita muy poca memoria y funciona en tiempo real, lo que la convierte en una propuesta innovadora para facilitar la comunicación entre personas con dificultades auditivas y la sociedad en general.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ChileJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El X° Congreso Internacional de la Lengua Española honra el legado de Mario Vargas Llosa

El X° Congreso Internacional de la Lengua Española honra el legado de Mario Vargas Llosa

Bono por Hijo: ¿cuánto cobrarán las beneficiarias a partir de enero de 2026 en Chile?

Bono por Hijo: ¿cuánto cobrarán las beneficiarias a partir de enero de 2026 en Chile?

Para tener en cuenta: cuándo arranca la cuarta convocatoria para el Subsidio Eléctrico en Chile

Para tener en cuenta: cuándo arranca la cuarta convocatoria para el Subsidio Eléctrico en Chile

¿Qué región de Chile podría sufrir racionamiento eléctrico durante el verano 2025-2026?

¿Qué región de Chile podría sufrir racionamiento eléctrico durante el verano 2025-2026?

Feriado en Chile: ¿cómo funcionará el comercio este domingo 12 de octubre?

Feriado en Chile: ¿cómo funcionará el comercio este domingo 12 de octubre?

Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Si hablo, se cae el país: la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional
3

"Si hablo, se cae el país": la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?
4

¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20
5

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio
6

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

Más Noticias
Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

La foto que no viste: la Marcha del Orgullo en Tucumán

La foto que no viste: la Marcha del Orgullo en Tucumán

Comentarios