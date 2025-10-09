Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios

Primero fue el océano. En marzo, miles de personas siguieron desde sus casas la transmisión de la expedición al cañón submarino Mar del Plata, donde investigadores del Conicet mostraron en directo una exploración del fondo del Atlántico. El impacto fue enorme: 18 millones de visualizaciones y una nueva forma de acercar la ciencia a todo el país.
Ahora el escenario cambió de azul a ocre. Desde la provincia de Río Negro, la Expedición Cretácica I lleva la paleontología al formato en directo. El Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (Lacev) del Conicet y el Museo Argentino de Ciencias Naturales encabezan la primera transmisión paleontológica argentina. La campaña cuenta con el respaldo de la Fundación Azara, de National Geographic Society y de la Secretaría de Cultura de la Provincia Río Negro.
El equipo instaló un campamento base a 30 kilómetros de General Roca, en uno de los yacimientos más ricos de Sudamérica, donde ya se descubrieron al menos diez especies nuevas. En esa misma zona, el año pasado hallaron una garra fósil de un dinosaurio carnívoro que podría pertenecer a una especie nunca antes registrada.
Las transmisiones se realizan desde el 6 hasta el 10 de octubre, todos los días entre las 11 y las 12.30, y de 17 a 18.30 horas mediante el canal de YouTube Paleocueva Lacev. El objetivo ahora es completar el hallazgo: excavar y recuperar el esqueleto del animal, una pieza clave para entender cómo era la fauna que habitaba la Patagonia hace 70 millones de años.
El Día 1 del stream del Conicet tuvo un descubrimiento
El lunes marcó el inicio de la aventura y no tardó en llegar la primera gran noticia. Apenas unas horas después de comenzar la transmisión, el equipo confirmó el hallazgo de restos fósiles pertenecientes a un dinosaurio.
La protagonista del momento fue Ana Moreno Rodríguez, técnica en paleontología, quien encontró un hueso del Bonapartenykus ultimus, una especie única que solo se registró en ese yacimiento. “Pertenece al pie de este animal”, explicaron los especialistas durante el streaming en el canal de YouTube, que retomó la emisión cerca de las 17 desde el punto exacto del descubrimiento.
El hallazgo encendió el entusiasmo de la audiencia, que siguió en tiempo real cómo los investigadores analizaban el fósil frente a las cámaras, mientras compartían datos sobre su contexto y su antigüedad, estimada en unos 70 millones de años.
Ciencia sin fronteras
La expedición no sólo muestra fósiles, sino también cómo es la vida cotidiana de un grupo de científicos en pleno desierto: los preparativos, las comidas, las charlas técnicas y hasta las noches bajo las estrellas. Con internet satelital de alta velocidad, el público puede enviar preguntas en tiempo real, y participar en talleres y charlas virtuales organizadas desde el campamento.
“La idea es abrir el trabajo científico, mostrar cómo se construye el conocimiento desde el campo y generar nuevas vocaciones”, explicaron los investigadores del Lacev.
Después del éxito del streaming submarino, esta nueva transmisión confirma un cambio de época: la ciencia argentina empieza a contar sus hallazgos en directo, sin intermediarios y con lenguaje claro. En ese sentido, la búsqueda de dinosaurios en la Patagonia no sólo excava el pasado, sino que también construye futuro.
Porque entre fósiles, cámaras y conexión satelital, se desentierran huesos antiguos y una forma nueva de acercar la ciencia a todos. La expedición se puede seguir en YouTube en Paleocueva Lacev y en Instagram como @paleocueva.lacev