Lista de precios: ¿vale la pena viajar a Ciudad del Este para comprar tecnología más barata que en Argentina?

En los últimos meses, una nueva meca del consumo tecnológico se convirtió en furor entre los argentinos. Ya no es Chile, ni Bolivia: el destino elegido es Ciudad del Este, en Paraguay, donde cientos de personas cruzan la frontera en busca de productos hasta un 50% más baratos que en el mercado local.
El nuevo paraíso tecnológico de los argentinos
Ciudad del Este, ubicada a orillas del río Paraná, se transformó en un verdadero polo comercial. Cada día, turistas argentinos llegan en auto o en colectivos para aprovechar la diferencia cambiaria y la baja carga impositiva del país vecino.
Mientras en Argentina el IVA alcanza el 21% y los aranceles encarecen cualquier producto importado, en Paraguay el impuesto al valor agregado es del 10%, lo que impacta directamente en los precios finales. A esto se suma la estabilidad económica paraguaya y una inflación mucho menor, lo que consolida su atractivo.
Descuentos de hasta el 56%
Las diferencias de precios son tan marcadas que los consumidores no dudan en viajar exclusivamente para realizar compras tecnológicas. En Ciudad del Este, una PlayStation 5 Digital Edition de 1TB Slim 4K cuesta cerca de u$s780, mientras que en Argentina supera los u$s1400.
Un iPhone 16 Pro Max de 256GB, que localmente ronda los u$s1279, puede conseguirse en Paraguay por apenas u$s716, lo que representa un ahorro del 45%.
Los comercios locales aseguran que los argentinos ya representan cerca del 40% de sus ventas, un fenómeno que creció exponencialmente en los últimos seis meses.
Los productos más buscados
Entre los artículos más elegidos por los turistas argentinos destacan:
Nintendo Switch 2 (con hasta 56% de descuento si se adquiere con el juego Mario Kart).
MacBook Air 13” (a u$s1285, un 47% menos que en Argentina).
Neumáticos Bridgestone Dueler H/P Sport, que cuestan u$s100 en Paraguay contra u$s250 en el mercado argentino.
A estos rubros se suman los perfumes, cosméticos y accesorios para el hogar, donde los descuentos pueden llegar al 60%.
Si bien el atractivo comercial de Paraguay no es nuevo, en los últimos meses se consolidó como una tendencia marcada. Las facilidades para cruzar la frontera, los precios estables y la amplia oferta tecnológica con garantía oficial convirtieron a Ciudad del Este en el nuevo destino favorito de los argentinos para equiparse con tecnología de punta sin pagar precios desorbitantes.