Lista de precios: ¿vale la pena viajar a Ciudad del Este para comprar tecnología más barata que en Argentina?

Consolas, celulares, computadoras y hasta neumáticos pueden conseguirse con descuentos de hasta el 56%, gracias a la baja carga impositiva y la diferencia cambiaria.

Hace 1 Hs

En los últimos meses, una nueva meca del consumo tecnológico se convirtió en furor entre los argentinos. Ya no es Chile, ni Bolivia: el destino elegido es Ciudad del Este, en Paraguay, donde cientos de personas cruzan la frontera en busca de productos hasta un 50% más baratos que en el mercado local.

El nuevo paraíso tecnológico de los argentinos

Ciudad del Este, ubicada a orillas del río Paraná, se transformó en un verdadero polo comercial. Cada día, turistas argentinos llegan en auto o en colectivos para aprovechar la diferencia cambiaria y la baja carga impositiva del país vecino.

Mientras en Argentina el IVA alcanza el 21% y los aranceles encarecen cualquier producto importado, en Paraguay el impuesto al valor agregado es del 10%, lo que impacta directamente en los precios finales. A esto se suma la estabilidad económica paraguaya y una inflación mucho menor, lo que consolida su atractivo.

Descuentos de hasta el 56%

Las diferencias de precios son tan marcadas que los consumidores no dudan en viajar exclusivamente para realizar compras tecnológicas. En Ciudad del Este, una PlayStation 5 Digital Edition de 1TB Slim 4K cuesta cerca de u$s780, mientras que en Argentina supera los u$s1400.

Un iPhone 16 Pro Max de 256GB, que localmente ronda los u$s1279, puede conseguirse en Paraguay por apenas u$s716, lo que representa un ahorro del 45%.

Los comercios locales aseguran que los argentinos ya representan cerca del 40% de sus ventas, un fenómeno que creció exponencialmente en los últimos seis meses.

Los productos más buscados

Entre los artículos más elegidos por los turistas argentinos destacan:

Nintendo Switch 2 (con hasta 56% de descuento si se adquiere con el juego Mario Kart).

MacBook Air 13” (a u$s1285, un 47% menos que en Argentina).

Neumáticos Bridgestone Dueler H/P Sport, que cuestan u$s100 en Paraguay contra u$s250 en el mercado argentino.

A estos rubros se suman los perfumes, cosméticos y accesorios para el hogar, donde los descuentos pueden llegar al 60%.

Si bien el atractivo comercial de Paraguay no es nuevo, en los últimos meses se consolidó como una tendencia marcada. Las facilidades para cruzar la frontera, los precios estables y la amplia oferta tecnológica con garantía oficial convirtieron a Ciudad del Este en el nuevo destino favorito de los argentinos para equiparse con tecnología de punta sin pagar precios desorbitantes.

