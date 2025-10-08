Secciones
DeportesFútbol

“Los casilleros son pocos”: Scaloni encendió la pelea por los últimos lugares rumbo al Mundial 2026

El DT de la Selección Argentina confirmó que probará nuevas caras en los amistosos de octubre y advirtió que la lista no está cerrada.

Hace 1 Hs

La Selección Argentina afrontará dos amistosos en Estados Unidos y Lionel Scaloni ya dejó entrever que su cabeza está puesta en el Mundial 2026. En la lista aparecieron nuevas caras, lo que confirma que el entrenador sigue evaluando variantes antes de definir la convocatoria final.

“Vamos a intentar en estos dos partidos ver gente nueva que hemos traído para ver cómo están, si se pueden subir al barco”, aseguró Scaloni. El técnico remarcó que aprovechará la doble fecha para observar a futbolistas jóvenes que podrían sumar frescura y dinámica a la base campeona del mundo.

El DT fue claro: la lista definitiva no está cerrada. “Nunca se sabe. Tenemos la experiencia del Mundial anterior, donde se nos cayeron jugadores a último momento, así que hay que esperar hasta el final”, explicó. La Selección utilizará los duelos ante Venezuela y Puerto Rico para afinar detalles.

La competencia por los últimos lugares

Aunque la mayoría de los nombres parecen asegurados, Scaloni admitió que los cupos son limitados. “La lista es de 23, ojalá que sea de 26, como parece, pero los casilleros son pocos. Estamos abiertos a lo que sea”, dijo. El entrenador mantiene viva la competencia interna.

Por otro lado, aclaró que no arriesgará a Lionel Messi, quien arrastra una seguidilla intensa con el Inter Miami. “No vamos a arriesgar a ninguno”, sentenció. La Albiceleste enfrentará a Venezuela el 10 de octubre en Miami y a Puerto Rico el 13 en el mismo horario.

Temas Lionel MessiVenezuelaSelección Argentina de fútbolLionel ScaloniEstados Unidos
