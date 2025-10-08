Secciones
Efemérides del 8 de octubre: Día del Trabajador Rural y otros hechos importantes

Además, hoy se recuerda el nacimiento de Juan Domingo Perón, César Milstein y Manuel García Ferré.

En Argentina hoy se celebra el Día del Trabajador Rural.
Hace 1 Hs

Hoy, 8 de octubre, Argentina celebra el Día del Trabajador Rural en recuerdo al día en que se estableció el primer Estatuto del Peón de Campo. Además, otros hechos del ámbito nacional e internacional se conmemoran en la jornada de hoy.

El Estatuto del Peón de Campo se erigió en 1944 y aquella medida, reglamentada a través del decreto 28.169, fue tomada por el gobierno de facto presidido por el general Edelmiro Farrell, como una iniciativa de la Secretaría de Trabajo dirigida por Juan Domingo Perón, quien casualmente también nació un día como hoy, pero de 1895. 

Como recuerdan desde el sitio oficial de la Facultad de Agronomía de la UBA (Universidad de Buenos Aires), el estatuto contenía una serie de garantías laborales, entre las que figuraban “el pago en moneda nacional, la ilegalidad de deducciones o retenciones, salarios mínimos, descansos obligatorios, alojamiento en mínimas condiciones de higiene, buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médico-farmacéutica y vacaciones pagas”.

Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?

- 1895 – Nace Juan Domingo Perón, expresidente argentino.

- 1927 – Muere el novelista y poeta argentino Ricardo Güiraldes.

- 1927 – Nace César Milstein, bioquímico argentino, premio Nobel de Medicina en 1984.

- 1929 – Nace Manuel García Ferré, historietista español, radicado en la Argentina. Fue creador de personajes infantiles como Hijitus y Larguirucho.

- 1970 – Nace Matt Damon, actor norteamericano.

- 1981 – Muere el cineasta argentino Armando Bó.

- 1985 – Nace Bruno Mars, cantante estadounidense.

- 2020 – Muere Burt Young, actor estadounidense.

- Se celebra el Día del Estudiante Solidario.

- Se celebra el Día del Trabajador Rural.

