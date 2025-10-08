Efemérides del 8 de octubre: Día del Trabajador Rural y otros hechos importantes

El Estatuto del Peón de Campo se erigió en 1944 y aquella medida, reglamentada a través del decreto 28.169, fue tomada por el gobierno de facto presidido por el general Edelmiro Farrell, como una iniciativa de la Secretaría de Trabajo dirigida por Juan Domingo Perón, quien casualmente también nació un día como hoy, pero de 1895.