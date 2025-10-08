Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La Dirección General de Rentas modificó el régimen de recaudación bancaria del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. A partir del 1° de noviembre, los contribuyentes que reciban pagos con tarjetas de crédito o sistemas de gestión de pagos y cobros on line, serán pasibles de una única retención como pago a cuenta del tributo, indicó ayer el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad (foto). Esto se producirá al momento en que se efectúen las rendiciones periódicas y/o liquidaciones por parte de los administradores de esos sistemas a los comerciantes, quedando excluidos de la recaudación bancaria posterior cuando esos fondos se acrediten en cuenta, ya sea en cuentas abiertas en entidades bancarias o en las denominadas cuentas “virtuales” que proporcionan los proveedores de servicios de pagos, tales como Mercado Libre, puntualizó el funcionario.
Proyecciones del Banco Mundial sobre el país
El Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina crecerá 4,6% este año, casi un punto menos de lo previsto a mitad de año, según proyecciones del Banco Mundial, que observó que en los últimos meses la actividad “se enfrió” por razones políticas. Al presentar el informe en conferencia de prensa, William Maloney, economista jefe del Banco Mundial dijo que “hubo una leve reducción en el crecimiento previsto simplemente porque la actividad se enfrió un poco hacia el final del año, con la incertidumbre por las elecciones y otros factores”.
El “blanqueo” de dólares
Unas 12.702 personas humanas se inscribieron a septiembre en el régimen simplificado de ganancias, anunciado en junio de este año por el Gobierno nacional, como parte del “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”. Según información publicada en La Nación, hasta fines de septiembre, ARCA relevó que poco más de 12.000 argentinos se habían sumado al régimen de ganancias simplificado, de un universo de unos 1.277.000 contribuyentes que pagan Ganancias, mientras unos 5 millones son monotributistas.