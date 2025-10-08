Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La Dirección General de Rentas modificó el régimen de recaudación bancaria del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. A partir del 1° de noviembre, los contribuyentes que reciban pagos con tarjetas de crédito o sistemas de gestión de pagos y cobros on line, serán pasibles de una única retención como pago a cuenta del tributo, indicó ayer el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad (foto). Esto se producirá al momento en que se efectúen las rendiciones periódicas y/o liquidaciones por parte de los administradores de esos sistemas a los comerciantes, quedando excluidos de la recaudación bancaria posterior cuando esos fondos se acrediten en cuenta, ya sea en cuentas abiertas en entidades bancarias o en las denominadas cuentas “virtuales” que proporcionan los proveedores de servicios de pagos, tales como Mercado Libre, puntualizó el funcionario.