Narradores en Acción trae la magia de contar historias

“Dice Eduardo Galeano que estamos hechos de historias. Narrar ante un público ávido de historias rememora a los principios de la humanidad, cuando al finalizar el día toda la tribu se reunía alrededor del fuego para conocer lo que había acontecido, a los hombres que salían a cazar o al chaman, con sus relatos y conjuros. Al igual que entonces, la magia atrapante del ‘contar a viva voz y con todo el cuerpo’ sigue presente en este siglo atiborrado de tecnología. Los cuentos siguen produciendo ese llamado desde nuestras raíces ancestrales”.