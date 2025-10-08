Secciones
Narradores en Acción trae la magia de contar historias

El grupo tucumano Los Cuenteros organiza la edición 16 del festival, con espectáculos públicos y en escuelas, debates y capacitaciones, entre hoy y el sábado. Los objetivos y la agenda.

“Dice Eduardo Galeano que estamos hechos de historias. Narrar ante un público ávido de historias rememora a los principios de la humanidad, cuando al finalizar el día toda la tribu se reunía alrededor del fuego para conocer lo que había acontecido, a los hombres que salían a cazar o al chaman, con sus relatos y conjuros. Al igual que entonces, la magia atrapante del ‘contar a viva voz y con todo el cuerpo’ sigue presente en este siglo atiborrado de tecnología. Los cuentos siguen produciendo ese llamado desde nuestras raíces ancestrales”.

Así anuncia el grupo Los Cuenteros la edición número 16 de su Festival Internacional “Narradores en Acción”, que tendrá lugar desde esta noche y hasta el sábado con los avales del Instituto Nacional del Teatro y del Ente Cultural de Tucumán.

Las organizadoras son Patricia García, Soledad Pereyra, Daniela Villalba y Alejandra Jiménez, quienes hace dos décadas despliegan el arte de la narración oral escénica desde diversas temáticas: cuentos clásicos europeos y de autores latinoamericanos se vinculan con relatos regionales que pasan de generación en generación. Su recorrido se completa con la investigación y profundización de las técnicas actorales y vocales para reivindicar una expresión artística autónoma, que se integre como elección en instituciones educativas.

“Cada año, nos visitan narradores oriundos de varios países, que traen consigo su bagaje cultural, los relatos de su tierra, con sus encantadoras tonadas, sumado a su gran experiencia y calidad artística. Así defendemos el lema ‘Contamos cuentos, descubrimos culturas’”, adelantan.

La función de apertura será hoy desde las 21 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), con relatos para adultos a cargo de las artistas locales y de los visitantes; mientras que mañana y el viernes están previstas visitas a distintas escuelas, establecimientos terciarios y espacios no convencionales.

La representación internacional estará garantizada con la presencia de la colombiana Liliana Arroyave, especializada en enseñanza de primera infancia en Medellín; la paraguaya Mariel Von Nowak Roux, narradora, payasa, gestora cultural y miembros del grupo Artesanas de la Palabra; y el chileno Alfredo Gibert Flores, actor, director teatral y cantautor, con una estética escénica que remite a los juglares medievales. Por la Argentina se sumarán la cordobesa Andrea Arribas y el porteño Raúl Cuevas, con experiencia docente y artística.

“El objetivo más relevante que tenemos es la expansión de este arte, que en lo estético y político apuesta a la democratización de la cultura y a devolver a la palabra su poder transformador. También significa la concreción de un espacio de encuentro comunitario que revaloriza lo oral y lo escrito en el territorio y el descubrimiento de otras expresiones, dentro de un espacio de profesionalización que potencia el intercambio y la formación teórica”, explica García.

La actriz y directora valora la incorporación de otros lenguajes escénicos a la narración oral tradicional, como las danzas, los títeres, el libro objeto, la música, los clowns, las artes visuales y la narrativa textil, entre muchos otros.

“En Tucumán, la narración ha estado siendo utilizada mayormente en el área educativa como apoyo del currículo escolar, donde ‘contar un cuento’ estaba entendido como ‘leerlo’ y muy escasamente como una actividad artística. Era, a lo sumo, usado en los actos escolares como fondo o apoyo de una teatralización (cuento teatralizado)”, advierte.

“Nuestro balance en estos 16 años es sumamente positivo: hay numerosos artistas, eventos, encuentros y espacios que hoy se dedican a la narración oral escénica de forma profesional, dirigido a todo tipo de público: niños y adultos. Este género se inscribe en las llamadas poéticas liminares y tiene actualidad, en tanto producción singular que se vale de la palabra , el cuerpo, el gesto, como valor artístico primero y último”, reafirma.

Acerca de los narradores invitados, aclara que se eligen “tomando en cuenta su experiencia y actividad profesional, para garantizar la diversidad de voces y recursos artísticos; nos esforzamos por no repetir personas o países, y así mantener vivo el interés del público”.

La agenda

La agenda prevé talleres abiertos a toda la comunidad. El viernes, desde las 10 y en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124), Gibert dictará la capacitación “Cómo armar una historia desarmando narraturgias”. Su trabajo parte de tres preguntas disparadoras: ¿Cómo abordar la historia desde un trabajo de mesa? ¿Qué posición tomo para hacer la puesta en escena de la historia? ¿Siempre es necesaria la mezcla entre el teatro, la música y la narración?

Ese mismo día, por la tarde y desde las 18.30 en La Crisóstomo (Las Heras y Crisóstomo Álvarez), Arroyave trabajará sobre “La improvisación contando cuentos”, en torno a la fuerza de la imaginación para la creación narrativa con palabras, sonidos, gestos, imágenes y frases.

La cartelera concluirá el sábado a las 10, nuevamente en CiTá, donde Cuevas dará la capacitación “Contar con el cuerpo”, para valorizar y fortalecer la identidad con un ojo crítico acerca de la praxis y trabajar el traslado al cuerpo de la emoción impresa en el texto.

