Procesaron al gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo durante una marcha frente al Congreso

El impacto provocó heridas gravísimas y secuelas neurológicas en Grillo, quien fue internado en el Hospital Ramos Mejía, donde permaneció varios meses. Si bien fue dado de alta en junio, su evolución fue lenta y tuvo que ser reinternado en terapia intensiva. En agosto, su familia informó que el fotógrafo “no estaba teniendo la evolución esperada” y debía someterse a una nueva cirugía para “cerrar la válvula manualmente con una pequeña incisión”.