Cartas de lectores: Con los niños, no
Hace 4 Hs

Por las redes sociales se está solicitando que se firme una petición para que no se realice en nuestra provincia, auspiciado por la Legislatura, el Primer Encuentro de infancias trans, petición que ya tiene un alto grado de adhesión. Me resulta totalmente incomprensible cómo puede realizarse un encuentro de esta temática, pretendiendo influenciar el los niños sobre su condición sexual y que la Legislatura destine fondos (que salen de nuestros impuestos), cuando existen en nuestra empobrecida provincia muchos niños que no tienen las necesidades básicas satisfechas. Aplaudiría si esos fondos se dedicaran, por ejemplo, a apoyar proyectos para elevar la calidad educativa, o en los hospitales, pero en dichas actividades que van en contra de la condición humana, en contra principios constitucionales de protección integral de la niñez, no. Con los niños no; me rebelo cuando los políticos al acercarse las votaciones se sacan fotos besándonos y este encuentro me parece una aberración.

María Beatriz Sánchez  

betty_comas@yahoo.com.ar

