Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Espert, entre daños y boletas
Hace 4 Hs

Por impericia o soberbia (aún no queda claro), el Presidente le brindó a Espert un respaldo inusitado. A pesar de estar vinculado con “Fred” Machado, que cumple prisión domiciliaria en Viedma y seguramente será extraditado a los EE.UU., negó que las acusaciones dirigidas al economista tuvieran asidero. Una opinión pública mayoritaria, en tanto, no creyó lo mismo. Estimó inconsistentes las explicaciones que ofreció en relación con los 200 mil dólares -entregados por el narcotraficante- para financiar su campaña a presidente en 2019. Recién cuando la presión popular se tornaba insostenible y las encuestas negativas arreciaban, una renuncia que debió ser indeclinable, a poco de desatado el escándalo, apareció tardía y a regañadientes. El jefe de Estado se infligió un daño innecesario. Le sumó, a un largo collar de sospechas (Libra y Spagnuolo, entre otras), una cuenta más. En este convulsionado escenario resta por saber qué ocurrirá con las boletas disponibles. Deberían utilizarse como están y descartar una impresión corregida. Sería demasiada carga, para el erario, tener que afrontar un nuevo gasto. Resulta ingenuo creer que el partidario de La Libertad Avanza condicionará su voto a la presencia de un nombre, a esta altura irrelevante, y a una foto más o menos.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
De un país joven a una sociedad que envejece: cómo cambió la población argentina en un siglo
1

De un país joven a una sociedad que envejece: cómo cambió la población argentina en un siglo

Ciencias Económicas de la UNT dará un curso gratuito para inversores principiantes
2

Ciencias Económicas de la UNT dará un curso gratuito para inversores principiantes

Cómo postularse a las becas de investigación que ofrece Francia para proyectos ambientales
3

Cómo postularse a las becas de investigación que ofrece Francia para proyectos ambientales

Ocho de cada diez argentinos ganan menos de $ 970.000 por mes, según el Indec
4

Ocho de cada diez argentinos ganan menos de $ 970.000 por mes, según el Indec

De Física a Periodismo: qué estudiaron los últimos ganadores del premio Nobel de la Paz
5

De Física a Periodismo: qué estudiaron los últimos ganadores del premio Nobel de la Paz

Becas Progresar: cuánto se cobra en octubre y quiénes pueden acceder al beneficio
6

Becas Progresar: cuánto se cobra en octubre y quiénes pueden acceder al beneficio

Más Noticias
Efemérides del miércoles 8 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 8 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Estudiantes investigaron la huella de carbono de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

Estudiantes investigaron la huella de carbono de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

Industria audiovisual: “Me sorprendió la relación de Tafí Viejo con la cultura”

Industria audiovisual: “Me sorprendió la relación de Tafí Viejo con la cultura”

“Belén” es el cuarto filme nacional más visto del año

“Belén” es el cuarto filme nacional más visto del año

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

Recuerdos fotográficos: 1990. María Kodama inaugura la estatua de Borges en plaza Urquiza

Recuerdos fotográficos: 1990. María Kodama inaugura la estatua de Borges en plaza Urquiza

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Comentarios