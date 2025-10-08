Previsiones frente a las tormentas de verano

Ahora se agregó otro asunto a esta cuestión compleja. En la reunión de gabinete del lunes pasado, la intendenta capitalina abordó nuevamente las previsiones que se están tomando frente a las tormentas de verano. Según se informó, se trataron dos ejes principales: por un lado, la necesidad de sostener y reforzar el plan de limpieza de canales y sistemas de desagüe; y por otro, avanzar con un relevamiento en asentamientos ubicados a la vera del Río Salí y de canales, en sectores identificados como críticos por su alta propensión a inundarse. “San Miguel de Tucumán y muchas de las localidades del Gran San Miguel están en asentamientos a la vera del Río Salí. En esos lugares es imposible hacer una obra que evite que se inunden”, dijo la intendenta. “Cada vez que limpiamos la vera del río y reubicamos a las familias, se instalan otras personas. Eso hace muy difícil evitar las inundaciones”, añadió. En consecuencia, dijo que, en forma articulada con la Provincia y el Ministerio de Desarrollo Social, se está llevando a cabo un relevamiento “casa por casa, familia por familia de las zonas más críticas, porque esas personas tienen que ser trasladadas a un lugar donde no corran riesgo cada vez que llueve. Las lluvias serán más intensas. Ya lo vimos. El cambio climático está llegando a todos lados”, alertó.