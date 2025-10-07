Osvaldo Jaldo encabezó un acto en San Cayetano y presagió un triunfo contundente el 26 de octubre

Consultado sobre la campaña nacional, Jaldo opinó: “La Nación tiene muchos problemas para ver un presidente cantando, bailando. Pero yo no soy quien para prejuzgarlo. Lo que creo es que es su forma de ser, su estilo, estilo que no compartimos. Quienes lo van a juzgar son los argentinos en las urnas. Mientras un presidente canta y baila, hay familias que no tienen qué comer, que no tienen techo ni trabajo, enfermos sin remedios. Esa no es la Argentina que queremos para nuestros hijos ni para el futuro. El pueblo argentino el día 26 va a decir qué opina del presidente cantando y bailando mientras el pueblo sufre”.