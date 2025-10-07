Secciones
Política

Gustavo Sáenz, tras su protesta en Casa Rosada: “No fui a hacer de Romeo y Julieta, que bajen los fondos”

El gobernador de Salta explicó cómo fue la reunión con Guillermo Francos y Santiago Caputo tras su guitarreada frente a la Casa Rosada. Exigió el cumplimiento de las obras prometidas para el norte del país.

Gustavo Sáenz, tras su protesta en Casa Rosada: “No fui a hacer de Romeo y Julieta, que bajen los fondos”
Hace 1 Hs

Un día después de protagonizar una singular protesta con guitarreada y mates en Plaza de Mayo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aclaró que su presencia frente a la Casa Rosada no tuvo un carácter simbólico, sino un objetivo concreto: exigir al Gobierno nacional que cumpla con las obras comprometidas.

“No fui a hacer de Romeo y Julieta para que bajen a recibirme, que bajen los fondos”, ironizó el mandatario salteño tras reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Reclamo por fondos para obras en el norte

Sáenz encabezó este lunes una manifestación frente a la Casa Rosada en reclamo de la ejecución de obras públicas pendientes en el norte argentino, especialmente en su provincia. “Yo no vine a hablar con ellos, vine a que me cumplan”, enfatizó el gobernador, quien aseguró que el Gobierno nacional no ha avanzado con los compromisos asumidos durante el año pasado.

El reclamo incluyó bombos, guitarras y música folklórica, en un intento de visibilizar la situación que enfrentan las provincias del norte. La escena fue transmitida en vivo por varios canales, lo que motivó que Francos y Caputo salieran a su encuentro para invitarlo a mantener una reunión dentro de la sede gubernamental.

“Hacer escuchar al Norte”

En declaraciones a A24, Sáenz relató que la presencia del músico Facundo Saravia, quien lo acompañó en la protesta, fue casual: “No fui a hacerles de Romeo y Julieta, se dio que justo apareció Facundo Saravia”, explicó.

El mandatario afirmó que su objetivo era “hacer escuchar al Norte y que se sepa que el Gobierno no está cumpliendo con lo que se comprometió”. También señaló que no disfruta tener que recurrir a este tipo de manifestaciones: “No me resulta simpático hacerlo”, reconoció.

Críticas al Gobierno nacional

El gobernador salteño fue contundente al expresar su descontento con la gestión nacional: “No quiero hablar con nadie, quiero que cumplan. No se está atendiendo a las provincias”, sostuvo.

Sáenz remarcó que el norte del país continúa enfrentando problemas estructurales por la falta de inversión y la paralización de proyectos de infraestructura. “Hace un año se comprometieron obras esenciales y seguimos esperando”, advirtió.

Temas Gustavo Saenz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo
2

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
3

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
4

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”
5

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal
6

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal

Más Noticias
Organizaciones civiles expresaron su rechazo al apoyo de la Legislatura al Encuentro “Infancias Trans”

Organizaciones civiles expresaron su rechazo al apoyo de la Legislatura al Encuentro “Infancias Trans”

El Gobierno aprobó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos tras el fallo de la Corte

El Gobierno aprobó la extradición de "Fred" Machado a Estados Unidos tras el fallo de la Corte

Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero, tras la denuncia de Juan Grabois

Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero, tras la denuncia de Juan Grabois

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal

Jaldo, sobre la protesta de Sáenz: “Tucumán tuvo buenos resultados a través del diálogo”

Jaldo, sobre la protesta de Sáenz: “Tucumán tuvo buenos resultados a través del diálogo”

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Fred Machado dijo que José Luis Espert recibió U$S200.000 durante la campaña de 2019

"Fred" Machado dijo que José Luis Espert recibió U$S200.000 durante la campaña de 2019

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Comentarios