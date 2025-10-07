Gustavo Sáenz, tras su protesta en Casa Rosada: “No fui a hacer de Romeo y Julieta, que bajen los fondos”

Un día después de protagonizar una singular protesta con guitarreada y mates en Plaza de Mayo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aclaró que su presencia frente a la Casa Rosada no tuvo un carácter simbólico, sino un objetivo concreto: exigir al Gobierno nacional que cumpla con las obras comprometidas.
“No fui a hacer de Romeo y Julieta para que bajen a recibirme, que bajen los fondos”, ironizó el mandatario salteño tras reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
Reclamo por fondos para obras en el norte
Sáenz encabezó este lunes una manifestación frente a la Casa Rosada en reclamo de la ejecución de obras públicas pendientes en el norte argentino, especialmente en su provincia. “Yo no vine a hablar con ellos, vine a que me cumplan”, enfatizó el gobernador, quien aseguró que el Gobierno nacional no ha avanzado con los compromisos asumidos durante el año pasado.
El reclamo incluyó bombos, guitarras y música folklórica, en un intento de visibilizar la situación que enfrentan las provincias del norte. La escena fue transmitida en vivo por varios canales, lo que motivó que Francos y Caputo salieran a su encuentro para invitarlo a mantener una reunión dentro de la sede gubernamental.
“Hacer escuchar al Norte”
En declaraciones a A24, Sáenz relató que la presencia del músico Facundo Saravia, quien lo acompañó en la protesta, fue casual: “No fui a hacerles de Romeo y Julieta, se dio que justo apareció Facundo Saravia”, explicó.
El mandatario afirmó que su objetivo era “hacer escuchar al Norte y que se sepa que el Gobierno no está cumpliendo con lo que se comprometió”. También señaló que no disfruta tener que recurrir a este tipo de manifestaciones: “No me resulta simpático hacerlo”, reconoció.
Críticas al Gobierno nacional
El gobernador salteño fue contundente al expresar su descontento con la gestión nacional: “No quiero hablar con nadie, quiero que cumplan. No se está atendiendo a las provincias”, sostuvo.
Sáenz remarcó que el norte del país continúa enfrentando problemas estructurales por la falta de inversión y la paralización de proyectos de infraestructura. “Hace un año se comprometieron obras esenciales y seguimos esperando”, advirtió.