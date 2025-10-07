Gustavo Sáenz, tras su protesta en Casa Rosada: “No fui a hacer de Romeo y Julieta, que bajen los fondos”

Reclamo por fondos para obras en el norte

Sáenz encabezó este lunes una manifestación frente a la Casa Rosada en reclamo de la ejecución de obras públicas pendientes en el norte argentino, especialmente en su provincia. “Yo no vine a hablar con ellos, vine a que me cumplan”, enfatizó el gobernador, quien aseguró que el Gobierno nacional no ha avanzado con los compromisos asumidos durante el año pasado.