Lluvia de medallas para tucumanos que participaron en la Olimpíada Matemática Atacalar

A su vez, Máximo Aguilar Valero, alumno de Nuestra Señora de Fátima, contó que quedó en tercer puesto pero que eso le dio más ganas de volver. “Ahora quiero conseguir la medalla de oro”, se prometió a sí mismo. En tanto que Mariano del Corazón de Jesús Tinte, del colegio Fasta Reina de la Paz, ya es ganador de medallas de oro por segundo año consecutivo en esta olimpíada. “Primero la conseguí en la categoría A 1 y ahora otra vez, pero en categoría 2. Aunque este año estuvo un poco difícil porque hubo competidores muy buenos”, reconoció.