Lluvia de medallas para tucumanos que participaron en la Olimpíada Matemática Atacalar

Tucumán obtuvo el segundo lugar, detrás de Córdoba, en la instancia Internacional de la Olimpíada Matemática Atacalar 2025, realizada en la capital de Catamarca. Esta vez los estudiantes tucumanos obtuvieron mejor desempeño que el año pasado y además regresaron con 17 medallas, en todas las categorías y niveles. “Es un gran orgullo para nuestra provincia”, destacó la ministra de Educación, Susana Montaldo, al recibirlos en la Casa de Gobierno junto con Miguel Acevedo, vicegobernador cargo del Poder Ejecutivo.
Tucumán estuvo representada en la Atacalar por 27 estudiantes, nueve del nivel primario y 18 del secundario, provenientes de escuelas públicas y privadas. “Fue una experiencia maravillosa, en la que los alumnos, además de participar en la competencia realizaron distintas actividades recreativas y sociales, recorrieron la ciudad y compartieron con chicos de otras delegaciones del país como las de Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja; más las de Chile: Copiapó, Chañaral y Huasco”, contó a LA GACETA el referente provincial Daniel Ávila.
Tucumán participa desde 2017 en las olimpíadas Atacalar, que tuvieron tres instancias anteriores (escolar, zonal y provincial). El certamen, que promueve el pensamiento lógico y la resolución de problemas, se realizó esta vez en San Fernando del Valle de Catamarca y reunió a alumnos de siete provincias argentinas y de la Tercera Región de Chile.
Montaldo destacó el desempeño de los alumnos tucumanos: “queremos que este esfuerzo que han hecho los chicos se expanda a todas las escuelas de la provincia para que mejoremos la calidad educativa, que es el principal objetivo que tenemos. Una buena educación siembra para un mejor futuro de cada uno de los chicos y de la sociedad en general”. Además, subrayó: “matemáticas es una materia clave en la currícula, que permite un desarrollo del pensamiento lógico, tan importante en estos momentos”.
Ismael Hernández, estudiante del Instituto San Nicolás, de Colombres, ocupó el segundo puesto de la categoría A nivel 3. Reconoció que, además de su esfuerzo, mucho tuvo que ver en su desempeño el apoyo de su familia y del colegio. “Mi mamá me daba consejos para que me tranquilizara a la hora de rendir, y en el colegio mis maestras Silvia y Marcela y la directora me daban aliento en todo momento. Creo que lo que más disfruté del viaje fue haber conocido chicos de otras provincias”, comentó.
A su vez, Máximo Aguilar Valero, alumno de Nuestra Señora de Fátima, contó que quedó en tercer puesto pero que eso le dio más ganas de volver. “Ahora quiero conseguir la medalla de oro”, se prometió a sí mismo. En tanto que Mariano del Corazón de Jesús Tinte, del colegio Fasta Reina de la Paz, ya es ganador de medallas de oro por segundo año consecutivo en esta olimpíada. “Primero la conseguí en la categoría A 1 y ahora otra vez, pero en categoría 2. Aunque este año estuvo un poco difícil porque hubo competidores muy buenos”, reconoció.
Protagonistas
Los alumnos ganadores fueron: en la categoría A, nivel 1, medalla de bronce: Lorenzo Nacul Lorente (Instituto Vocacional Concepción); nivel 2, oro: Mariano del Corazón de Jesús Tinde (Fasta Reina de la Paz) y bronce: Candelaria Juárez (escuela N° 156 Capellán Julián Navarro). Del nivel 3, oro: Constanza Iturre (colegio Carducci), plata: Ismael Hernández (San Nicolás de Bari); y bronce: Máximo Aguilar Valero (Nuestra Señora de Fátima).
En la categoría B fueron galardonados: nivel 1, medalla de bronce: Juan Ignacio Ferullo (Escuela Normal Juan Bautista Alberdi); nivel 2, oro: Luisina Ugo (El Salvador), Matías Zingale Raya (Tulio García Fernández) y Clara María García Pinto (Instituto Vocacional Concepción). En el nivel 3, oro: María Victoria Chaya Terrazas (Colegio Santa Rosa) y bronce: Anabella Yanel Romano (Escuela Normal J. B. Alberdi).
En la categoría C, nivel 1, mereció la medalla de bronce Lisandro Alcaraz (Escuela técnica de Río Seco); nivel 2, plata: Sabrina Canteros (Colegio del Santísimo Rosario) y bronce: Benjamín Atilio Augier (Instituto Vocacional Concepción). Nivel 3, bronce: Andrea Esperanza Pérez Olivares (San Javier) y Abigail Karen Bedoya Cortez (Instituto Padre Manuel Ballesteros).