Brillante actuación de los tucumanos en el Campeonato Argentino masters de atletismo

Los representantes de la Asociación de Atletas Veteranos del Hipódromo de Tucumán tuvieron una destacada participación en la 45ª edición del Campeonato Argentino de Pista y Campo para Atletas Masters, que se llevó a cabo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Los deportistas del “Jardín de la República” regresaron con una valiosa cosecha de siete medallas de oro, una de plata y una de bronce, además de excelentes desempeños individuales.
La delegación tucumana volvió a dejar en claro el crecimiento y la vigencia de sus atletas en la escena nacional. La gran figura del certamen fue Susana Batallán, que logró tres títulos argentina en la categoría 55 años. Batallán obtuvo tres medallas de oro al imponerse en martelete (con un lanzamiento de 8,24 metros con implemento de siete kilos), bala (8,82 metros con tres kilos) y disco (23,25 metros con un kilo). Su versatilidad y regularidad la confirmaron como una de las mejores atletas de su categoría a nivel nacional.
También brilló Stella Maris Quiroga, quien en la categoría 60 años se quedó con dos títulos nacionales al imponerse en 3.000 metros marcha y en los 10 kilómetros, mostrando gran técnica y constancia en pruebas de resistencia. Su actuación fue celebrada por toda la delegación tucumana.
Otra de las grandes protagonistas fue Silvia Serrano, representante de la categoría 40 años. Logró el oro en martelete (6,89 metros con nueve kilos), la plata en bala (6,74 metros con cuatro kilos) y el bronce en disco (16,52 metros con un kilo), demostrando un alto nivel competitivo en las pruebas de lanzamientos.
La séptima medalla dorada para Tucumán llegó de la mano de Julio Albarracín, quien integró la posta mixta 4x400 metros de la categoría 65 años, que se alzó con el primer puesto.
Además de los medallistas, también cumplieron actuaciones destacadas Mirta Villafañe, que finalizó cuarta en los 5.000 metros; Carolina López Teruel, quinta en 800 metros; y Mercedes Villafañe, quinta en 1.500 metros.
El balance general fue más que positivo. Los representantes tucumanos dejaron en alto el nombre de la provincia y ratificaron que el atletismo master sigue creciendo en el norte argentino, con deportistas que combinan pasión, esfuerzo y espíritu competitivo.