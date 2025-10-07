Brillante actuación de los tucumanos en el Campeonato Argentino masters de atletismo

La delegación tucumana volvió a dejar en claro el crecimiento y la vigencia de sus atletas en la escena nacional. La gran figura del certamen fue Susana Batallán, que logró tres títulos argentina en la categoría 55 años. Batallán obtuvo tres medallas de oro al imponerse en martelete (con un lanzamiento de 8,24 metros con implemento de siete kilos), bala (8,82 metros con tres kilos) y disco (23,25 metros con un kilo). Su versatilidad y regularidad la confirmaron como una de las mejores atletas de su categoría a nivel nacional.