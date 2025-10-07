Un fiscal federal pidió la indagatoria del titular del PAMI y del director local por desobedecer una orden judicial

Según el dictamen, ambos funcionarios incumplieron deliberadamente una orden judicial que disponía la suspensión en Tucumán de las resoluciones PAMI N° 2431/2024 y 2537/2024, las cuales habían modificado el régimen de acceso a medicamentos con cobertura del 100%. La medida cautelar, dictada el 14 de febrero de 2025 por el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza en el marco del amparo colectivo “JUBYPEN Mendoza y otros c/ INSSJP – PAMI”, ordenaba restituir el sistema anterior -el Plan Vivir Mejor- y publicitar la decisión en medios masivos de comunicación de la provincia.