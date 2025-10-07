Conmoción en Alemania: atacaron a puñaladas a una alcaldesa recién electa y se encuentra grave

La alcaldesa electa de la localidad alemana Herdecke, Iris Stalzer, fue víctima de un ataque con arma blanca frente a su vivienda. Se encuentra hospitalizada con heridas graves, mientras la policía detuvo a su hijo adoptivo de 15 años, aunque los motivos del ataque aún son inciertos.
Según el canal WDR, Stalzer, de 57 años, recién electa a fines de septiembre, sufrió múltiples puñaladas en el abdomen y la espalda. A pesar de la gravedad de las lesiones, la alcaldesa logró arrastrarse hasta su casa, donde se encontraban su hijo adoptivo y su hija de 17 años.
El diario Bild informó que fueron los hijos quienes contactaron al servicio de emergencias. Poco después, la policía arrestó al joven de 15 años, esposado y con un traje forense, medida que las autoridades justificaron como precaución para preservar posibles pruebas.
El ataque
De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente dijo a los oficiales que su madre había sido atacada por varios hombres en la calle. Las autoridades activaron un operativo de búsqueda para localizar a los responsables, aunque aún no se sabe si el ataque tiene un trasfondo político.
La versión digital de la revista Focus indicó que Stalzer presentó 13 heridas de arma blanca en abdomen y espalda.
Stalzer, del Partido Social Demócrata (centroizquierda), obtuvo la alcaldía el mes pasado con el 52,2% de los votos en esta localidad de unos 20.000 habitantes, situada en la región del Ruhr, cerca de Dortmund. Su investidura estaba prevista para principios de noviembre. Según su biografía oficial, Stalzer es abogada, está casada y tiene dos hijos adolescentes.