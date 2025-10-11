¿Tu celular anda lento? Descubrí el truco más fácil para que vuelva a funcionar rápido sin gastar dinero

De acuerdo con la IA, una de las claves está en desactivar las animaciones del sistema, esos efectos visuales que aparecen al abrir o cerrar aplicaciones o al desplazarse por los menús. Si bien hacen que la interfaz se vea más atractiva, consumen bastantes recursos del dispositivo, especialmente en equipos de gama media o baja, lo que termina afectando la velocidad general.