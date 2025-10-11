¿Tu celular anda lento? Descubrí el truco más fácil para que vuelva a funcionar rápido sin gastar dinero

Muchos usuarios se preguntan por qué su teléfono comenzó a funcionar más lento con el paso del tiempo. Aunque existen múltiples causas posibles, la inteligencia artificial reveló algunos métodos sencillos para mejorar el rendimiento del smartphone sin necesidad de llevarlo a reparar ni gastar dinero.
De acuerdo con la IA, una de las claves está en desactivar las animaciones del sistema, esos efectos visuales que aparecen al abrir o cerrar aplicaciones o al desplazarse por los menús. Si bien hacen que la interfaz se vea más atractiva, consumen bastantes recursos del dispositivo, especialmente en equipos de gama media o baja, lo que termina afectando la velocidad general.
Cómo desactivar las animaciones del sistema paso a paso
Para aplicar esta recomendación, hay que seguir algunos pasos simples:
1. Ingresar a “Ajustes”.
2. Buscar la opción “Información del teléfono” o “Acerca del teléfono”.
3. Localizar el “número de compilación” y presionarlo varias veces hasta que aparezca el mensaje “¡Ahora eres desarrollador!”.
4. Luego, volver al menú principal de Ajustes y entrar en “Opciones de desarrollador”.
5. Dentro del apartado “Dibujo”, aparecerán tres configuraciones: Escala de animación, Escala de transición-animación y Escala de duración de animador.
La inteligencia artificial sugiere elegir la opción “Animación desactivada” o, si se prefiere mantener algo de fluidez visual, seleccionar “0.5x” para reducir el consumo de recursos.
Otras recomendaciones de la IA para mejorar el rendimiento
Además de modificar las animaciones, la IA aconseja mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, ya que las nuevas versiones suelen incluir mejoras de rendimiento y parches de seguridad.
También recomienda realizar un escaneo del dispositivo para detectar virus o software malicioso, otra causa frecuente de lentitud. Y si después de todo el teléfono sigue funcionando con dificultad, la última opción es restablecerlo de fábrica, consignó C5N.
Eso sí, antes de hacerlo, conviene realizar una copia de seguridad, ya que este proceso elimina fotos, aplicaciones y todos los datos almacenados.