Muere a los 52 años Kimberly Hébert Gregory, actriz de The Big Bang Theory y Anatomía de Grey

El salto a la televisión consolidó su reputación como una actriz versátil y carismática. En la serie Vice Principals (HBO, 2016-2017), dio vida a la doctora Belinda Brown, un papel con el que rompió estereotipos raciales y recibió elogios de la crítica. También participó en The Big Bang Theory, donde interpretó a una vidente; en Dos hombres y medio; en Anatomía de Grey, como la asistente presidencial Deborah Curzon; y en la película A dos metros de ti (2019).