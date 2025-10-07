Muere a los 52 años Kimberly Hébert Gregory, actriz de The Big Bang Theory y Anatomía de Grey

La actriz estadounidense Kimberly Hébert Gregory, reconocida por sus papeles en The Big Bang Theory, Dos hombres y medio, Anatomía de Grey y Vice Principals, falleció el pasado 3 de octubre en su domicilio de Los Ángeles a los 52 años. La noticia fue confirmada por su exesposo, el también actor Chester Gregory, quien expresó en redes sociales un emotivo mensaje de despedida hacia la intérprete, con quien tuvo un hijo.
“Eras la encarnación de la brillantez... una mujer cuya mente iluminaba cada habitación. A través de nuestro hijo, tu risa y tu luz nunca se desvanecerán. Tu historia no estuvo definida por la batalla, sino por la belleza con la que la atravesaste. Descansa en poder”, escribió Gregory.
Una carrera marcada por la autenticidad
Nacida el 7 de diciembre de 1972 en Houston (Texas), Kimberly Hébert Gregory descubrió su pasión por la actuación a los seis años, inspirada por una gala de los Emmy. Estudió interpretación en la High School for the Performing and Visual Arts y se graduó en Mount Holyoke College.
Su carrera comenzó en los teatros de Chicago a finales de los años noventa, donde destacó por su fuerza dramática y su compromiso con historias centradas en la identidad y el empoderamiento femenino.
El salto a la televisión consolidó su reputación como una actriz versátil y carismática. En la serie Vice Principals (HBO, 2016-2017), dio vida a la doctora Belinda Brown, un papel con el que rompió estereotipos raciales y recibió elogios de la crítica. También participó en The Big Bang Theory, donde interpretó a una vidente; en Dos hombres y medio; en Anatomía de Grey, como la asistente presidencial Deborah Curzon; y en la película A dos metros de ti (2019).
Homenajes desde Hollywood
La muerte de Kimberly Hébert Gregory ha provocado una ola de homenajes en redes sociales. Su compañero de reparto en Vice Principals, Walton Goggins (The White Lotus), la describió como “una de las mejores con las que he trabajado”.
Aunque las causas del fallecimiento no se han hecho públicas, el comunicado de su exmarido sugiere que pudo haber enfrentado complicaciones de salud.
Un legado de resistencia y talento
Más allá de su carrera, Kimberly Hébert Gregory fue una voz comprometida con la representación y la autenticidad en la industria audiovisual. En una entrevista de 2017 afirmó:
“Ser una mujer negra en Hollywood es un acto de resistencia diaria”.
Su vida y su trabajo continúan siendo ejemplo de integridad, talento y resiliencia, valores que inspiraron a toda una generación de actrices afroamericanas.