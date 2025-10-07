Horror en Entre Ríos: buscaban a una joven de 22 años y la encontraron muerta en un aljibe

Un macabro hallazgo conmociona a Entre Ríos. El cuerpo de Daiana Mendieta, una joven de 22 años que era intensamente buscada, fue encontrado este martes dentro de un aljibe de unos 10 metros de profundidad, oculto entre ramas, hojas y raíces en una zona rural conocida como Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12 y a pocos kilómetros del club de campo El Silencio, en las afueras de Gobernador Mansilla.