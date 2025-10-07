Horror en Entre Ríos: buscaban a una joven de 22 años y la encontraron muerta en un aljibe

Un macabro hallazgo conmociona a Entre Ríos. El cuerpo de Daiana Mendieta, una joven de 22 años que era intensamente buscada, fue encontrado este martes dentro de un aljibe de unos 10 metros de profundidad, oculto entre ramas, hojas y raíces en una zona rural conocida como Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12 y a pocos kilómetros del club de campo El Silencio, en las afueras de Gobernador Mansilla.
El lugar del hallazgo se encuentra a unos 500 metros de la autovía principal, en un camino al que solo accedería alguien que conoce bien la zona, describieron fuentes del caso a Infobae. La joven había desaparecido el viernes pasado, y su búsqueda movilizó a toda la comunidad.
Desde ese día, más de 130 personas participaron del operativo de rastreo, que incluyó efectivos policiales, cadetes, bomberos voluntarios, perros de búsqueda y drones. La investigación estuvo a cargo del comisario Horacio Blasón, quien coordinó las tareas con las jefaturas de Tala, Gualeguay y Paraná, además del apoyo de cuerpos de bomberos locales.
Una pista clave surgió cuando los investigadores encontraron el automóvil de Daiana, un Chevrolet Corsa, con las llaves puestas, en una zona rural a unos cuatro kilómetros del casco urbano de Gobernador Mansilla, una localidad de apenas 2.500 habitantes. Este hallazgo activó un rastrillaje intensivo en un área sin viviendas ni monte, donde la falta de testigos y las lluvias recientes dificultaron el trabajo de los equipos.
La desaparición
Daiana Mendieta había salido de su casa el viernes a las 19.45, tras hablar por teléfono con un hombre cuyo vínculo su familia desconocía. Minutos después, a las 20.02, se perdió toda comunicación y su señal telefónica se apagó. Desde entonces, su familia radicó la denuncia y comenzó una búsqueda ininterrumpida que incluyó allanamientos a personas cercanas a la joven.
“Se hicieron allanamientos a personas que tienen algún vínculo con la joven desaparecida”, explicó el comisario Blasón al medio ElOnce.
La investigación y la detención
El caso está bajo la órbita de los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, quienes ordenaron pericias sobre teléfonos, vehículos y cámaras de seguridad, además de entrevistas a testigos.
En el marco de esa investigación, el domingo a la madrugada fue detenido un hombre de 55 años, conocido en el pueblo como “Pino”, quien vivía a solo un kilómetro de la víctima y habría estado en contacto con ella poco antes de su desaparición.
Según informó el jefe de Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva, el sospechoso tenía un presunto vínculo con Daiana, lo que derivó en un allanamiento en un galpón que alquilaba en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, dentro del mismo pueblo. Allí la Policía secuestró dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux blanca.
Durante el procedimiento, que se realizó por orden de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera, el acusado intentó manipular un arma de fuego y fue reducido por los efectivos, quedando detenido por resistencia a la autoridad. “Quedó detenido por esa resistencia”, precisó Blasón al medio local.
Las hipótesis
La investigación continúa bajo estricto hermetismo, mientras los fiscales analizan las pericias y testimonios para determinar las causas de la muerte y el posible grado de participación del detenido.
El comisario Blasón señaló que se manejan varias hipótesis, aunque ninguna ha sido descartada, y destacó que los investigadores evalúan la posibilidad de que se haya simulado una escena para encubrir un femicidio.
El caso de Daiana Mendieta mantiene en vilo a toda la comunidad entrerriana, que acompañó las tareas de búsqueda y ahora exige justicia por la joven cuyo cuerpo fue encontrado en un pozo oculto, en medio del silencio rural de Gobernador Mansilla.