El tenis femenino mundial llega a Tucumán: se presenta oficialmente el Tucumán Open by McDonald’s

Entre el 3 y el 9 de noviembre, el Lawn Tennis será sede de un certamen que promete exhibir ante el mundo la capacidad organizativa y el crecimiento deportivo de la provincia. La Asociación Tucumana de Tenis, encabezada por Augusto Arquez, trabajó junto a la empresa Tennium, propietaria del torneo, para concretar esta llegada inédita del circuito profesional femenino a Tucumán.