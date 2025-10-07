Secciones
DeportesTenis

El tenis femenino mundial llega a Tucumán: se presenta oficialmente el Tucumán Open by McDonald’s

La conferencia de prensa será este miércoles en el Lawn Tennis. Se brindarán detalles del torneo WTA 125 que marcará un antes y un después en la historia deportiva del norte argentino

Las canchas del Tucumán Lawn Tennis fueron inspeccionadas y aprobadas por la WTA para albergar el primer torneo internacional de tenis femenino. Las canchas del Tucumán Lawn Tennis fueron inspeccionadas y aprobadas por la WTA para albergar el primer torneo internacional de tenis femenino.
Hace 1 Hs

El deporte tucumano se prepara para vivir un hecho histórico. Mañana, desde las 10, se realizará la conferencia de prensa de lanzamiento del Tucumán Open by McDonald’s, el torneo WTA 125 que convertirá al Jardín de la República en epicentro del tenis femenino mundial.

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones del Tucumán Lawn Tennis Club y contará con la presencia de autoridades provinciales, representantes de la organización, sponsors y figuras destacadas del deporte.

Entre el 3 y el 9 de noviembre, el Lawn Tennis será sede de un certamen que promete exhibir ante el mundo la capacidad organizativa y el crecimiento deportivo de la provincia. La Asociación Tucumana de Tenis, encabezada por Augusto Arquez, trabajó junto a la empresa Tennium, propietaria del torneo, para concretar esta llegada inédita del circuito profesional femenino a Tucumán.

“Que nuestra provincia aloje un torneo de esta importancia no sólo es relevante en materia deportiva y turística, sino que demuestra que cuando se trabaja con esfuerzo y objetivos claros, los sueños se hacen realidad”, expresó Arquez.

Para estar a la altura del evento, se realizarán mejoras en vestuarios, salones y en la infraestructura de las canchas, incluyendo detalles técnicos exigidos por la organización internacional.

El torneo convocará a jugadoras ubicadas entre los puestos 60 y 150 del ranking mundial, garantizando un nivel competitivo de elite y la presencia de tenistas argentinas que hoy se destacan en el circuito.

Además del aspecto deportivo, Arquez resaltó el impacto social que generará el certamen: “Ver a sus ídolas jugar a un metro será el mejor ejemplo para que más chicas se enamoren del tenis. Este torneo dejará una huella en las nuevas generaciones”.

Premios

El Tucumán Open by McDonald’s repartirá U$S 115.000 en premios y se consolidará como una vidriera internacional para la provincia, que sigue afianzándose como uno de los polos deportivos más activos del país. 

Temas San Miguel de TucumánTucumán Lawn Tennis ClubAugusto Arquez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién es la promesa local de Shanghái que fue dirigida por un ex número 1 del mundo?

¿Quién es la promesa local de Shanghái que fue dirigida por un ex número 1 del mundo?

Jannik Sinner avanzó a la final del ATP de Pekín 2025 tras vencer a Alex de Miñaur

Jannik Sinner avanzó a la final del ATP de Pekín 2025 tras vencer a Alex de Miñaur

Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
2

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
3

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo
4

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”
5

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político
6

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Más Noticias
Sofía Odstrcil, la arquera de oro que sueña en grande desde Tucumán

Sofía Odstrcil, la arquera de oro que sueña en grande desde Tucumán

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Agenda de TV del martes: comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Agenda de TV del martes: comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Boca rompió el silencio: ¿qué dice el comunicado respecto a la salud de Miguel Ángel Russo?

Boca rompió el silencio: ¿qué dice el comunicado respecto a la salud de Miguel Ángel Russo?

Icardi desató la polémica en Turquía con fotos desde Madrid y recibió críticas por su falta de compromiso

Icardi desató la polémica en Turquía con fotos desde Madrid y recibió críticas por su falta de compromiso

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Comentarios