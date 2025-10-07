El tenis femenino mundial llega a Tucumán: se presenta oficialmente el Tucumán Open by McDonald’s

El deporte tucumano se prepara para vivir un hecho histórico. Mañana, desde las 10, se realizará la conferencia de prensa de lanzamiento del Tucumán Open by McDonald’s, el torneo WTA 125 que convertirá al Jardín de la República en epicentro del tenis femenino mundial.
El encuentro tendrá lugar en las instalaciones del Tucumán Lawn Tennis Club y contará con la presencia de autoridades provinciales, representantes de la organización, sponsors y figuras destacadas del deporte.
Entre el 3 y el 9 de noviembre, el Lawn Tennis será sede de un certamen que promete exhibir ante el mundo la capacidad organizativa y el crecimiento deportivo de la provincia. La Asociación Tucumana de Tenis, encabezada por Augusto Arquez, trabajó junto a la empresa Tennium, propietaria del torneo, para concretar esta llegada inédita del circuito profesional femenino a Tucumán.
“Que nuestra provincia aloje un torneo de esta importancia no sólo es relevante en materia deportiva y turística, sino que demuestra que cuando se trabaja con esfuerzo y objetivos claros, los sueños se hacen realidad”, expresó Arquez.
Para estar a la altura del evento, se realizarán mejoras en vestuarios, salones y en la infraestructura de las canchas, incluyendo detalles técnicos exigidos por la organización internacional.
El torneo convocará a jugadoras ubicadas entre los puestos 60 y 150 del ranking mundial, garantizando un nivel competitivo de elite y la presencia de tenistas argentinas que hoy se destacan en el circuito.
Además del aspecto deportivo, Arquez resaltó el impacto social que generará el certamen: “Ver a sus ídolas jugar a un metro será el mejor ejemplo para que más chicas se enamoren del tenis. Este torneo dejará una huella en las nuevas generaciones”.
Premios
El Tucumán Open by McDonald’s repartirá U$S 115.000 en premios y se consolidará como una vidriera internacional para la provincia, que sigue afianzándose como uno de los polos deportivos más activos del país.