Steam se recupera tras una caída intermitente a nivel global

La popular plataforma de videojuegos experimentó interrupciones este martes, afectando el acceso a la tienda y a varios servicios en línea. Valve ya restableció parcialmente la conexión, aunque algunos usuarios reportan inestabilidad.

Hace 2 Hs

Durante la mañana del martes, Steam, la principal plataforma de distribución digital de videojuegos de Valve, experimentó una caída intermitente que afectó a millones de usuarios en todo el mundo.

El sitio web Steamstat.us, que monitorea el estado del servicio, reportó múltiples errores en la tienda y en las API de juegos como Counter-Strike 2 y Deadlock, que también aparecieron como desconectadas.

Aunque parte de la comunidad y los servicios en línea de Steam permanecían activos, la tienda principal dejó de funcionar temporalmente, lo que provocó un pico de consultas de usuarios preguntándose si el problema era general o individual.

La plataforma comienza a recuperarse

Steam comenzó a restablecer el acceso, con tiempos de carga normales y sin la lentitud que había caracterizado las primeras reconexiones.

Aun así, algunos reportes indican que el sistema sigue experimentando momentos de inestabilidad, por lo que Valve no ha declarado oficialmente superada la incidencia.

Mantenimiento habitual o fallo inesperado

Aunque Steam realiza mantenimientos rutinarios cada martes, esta caída ocurrió varias horas antes de lo previsto, lo que generó confusión entre los jugadores.

No está claro si se trató de un fallo técnico inesperado o de una actualización que afectó temporalmente la conectividad de los servidores.

Por el momento, Valve no ha emitido un comunicado oficial, y la situación parece estar bajo observación mientras los servicios se estabilizan.

Reacción de los usuarios

La interrupción generó una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron memes y mensajes bajo etiquetas como #SteamDown y #Valve, haciendo tendencia la caída global.

Muchos jugadores también reportaron problemas para iniciar sesión o realizar compras, aunque el acceso a las bibliotecas personales y chats de amigos se mantuvo en la mayoría de los casos.

Steam, el gigante del gaming en línea

Con más de 120 millones de usuarios activos mensuales, Steam es la plataforma de videojuegos para PC más utilizada del mundo. A través de ella, los jugadores acceden a sus bibliotecas digitales, comunidades y servicios en la nube.

Las interrupciones como esta suelen tener impacto inmediato en el ecosistema gamer, especialmente en lanzamientos recientes o eventos en línea.

