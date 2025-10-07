Confirman el regreso de Peaky Blinders con dos nuevas temporadas ambientadas en la posguerra

La icónica serie británica Peaky Blinders regresará con dos nuevas temporadas, ambientadas en 1953, en un Birmingham en plena reconstrucción tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial. La producción estará encabezada por Steven Knight, creador de la saga, y contará con Cillian Murphy como productor ejecutivo, reafirmando el compromiso con el legado de los Shelby.