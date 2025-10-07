Confirman el regreso de Peaky Blinders con dos nuevas temporadas ambientadas en la posguerra

La icónica serie británica Peaky Blinders regresará con dos nuevas temporadas, ambientadas en 1953, en un Birmingham en plena reconstrucción tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial. La producción estará encabezada por Steven Knight, creador de la saga, y contará con Cillian Murphy como productor ejecutivo, reafirmando el compromiso con el legado de los Shelby.
El regreso busca mantener la esencia del relato original mientras se adentra en un periodo de cambio, oportunidades y conflictos sociales, en una ciudad que intenta resurgir de sus cenizas.
Una nueva era para Birmingham y la familia Shelby
Tras el final de la sexta temporada, la historia se trasladará a un momento crucial de la posguerra, marcado por la lucha por el control de los proyectos de modernización urbana.
Según la sinopsis oficial, la nueva trama mostrará una “batalla casi mítica” entre diferentes facciones que compiten por dominar el destino de la ciudad.
Steven Knight explicó que su objetivo es “contar la historia de una ciudad que, a partir de sus ruinas, intenta renacer”, abordando no solo el crimen y el poder, sino también el cambio social y económico de la época.
Detalles de producción y elenco
Cada temporada contará con seis episodios de una hora, filmados en los Digbeth Loc Studios de Birmingham, donde nació la saga original. La producción estará a cargo de Kudos y Garrison Drama, las mismas compañías detrás de las temporadas previas y de la reciente película The Immortal Man.
Aunque todavía no se confirmó el elenco completo, se espera la participación de Cillian Murphy en el rol de productor ejecutivo. El desafío principal será presentar a una nueva generación Shelby, dejando atrás a Tommy y sus hermanos, para centrarse en los herederos en un contexto político y social renovado.
Expectativas y legado
El anuncio del regreso de Peaky Blinders generó gran expectativa entre los fanáticos. Para muchos, representa la oportunidad de revalorizar y actualizar la historia de los Shelby en una era diferente.
La colaboración entre Netflix y la BBC apunta a expandir el alcance global de la serie, sin perder su identidad británica. Con esta nueva etapa, Peaky Blinders busca *consolidar su legado como una de las producciones más influyentes del drama televisivo moderno.