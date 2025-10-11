Stablecoins: qué son, por qué se posicionan y cómo se usan en Argentina como alternativa al dólar

En América Latina, la adopción de criptomonedas creció un 42,5% en 2024, según datos de la firma Chainalysis, y gran parte de ese crecimiento estuvo impulsado por el uso de stablecoins. Argentina se destacó como uno de los países líderes, con más de U$S91.000 millones recibidos en criptoactivos. De ese volumen, un 61,8% corresponde a stablecoins, superando el promedio global (44,7%) y también a potencias regionales como Brasil.