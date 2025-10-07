Hinchas de San Martín convocan un banderazo para despedir al equipo antes del duelo con Morón

“Somos un grupo de amigos, hermanos, socios e hinchas comunes y totalmente genuinos que amamos estos colores. Sentimos hoy la necesidad de aportar nuestro pequeño granito de arena por el club que tanto amamos, siempre respetando el pensamiento y el sentir de todos los hinchas: tanto de quienes están enojados y no quieren saber nada, como de quienes hoy, al igual que nosotros, desean brindar su apoyo a los colores que seguimos de toda la vida", dice el inicio del mensaje que invita a los fanáticos a ser parte del banderazo.