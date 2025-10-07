Secciones
SociedadEducación

Los “estudiantes fantasmas” se proyectan como la nueva amenaza de las universidades de EE.UU.

Desde California hasta Michigan, las instituciones de educación superior enfrentan estafas que afectan clases, becas y el acceso de estudiantes legítimos.

ESTUDIANTES FANTASMAS. El fenómeno genera preocupación en las universidades estadounidenses. / Foto de <a href=https://unsplash.com/es/@bisworaj?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash>Bisworaj Saheb</a> en <a href=https://unsplash.com/es/fotos/ventana-de-vidrio-con-marco-de-madera-marron-zFveAjAXMB4?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash>Unsplash</a> ESTUDIANTES FANTASMAS. El fenómeno genera preocupación en las universidades estadounidenses. / Foto de Bisworaj Saheb en Unsplash
Hace 1 Hs

Las universidades de los Estados Unidos enfrentan un fenómeno inesperado: los “estudiantes fantasmas”. Se trata de identidades falsas creadas por redes de fraude con inteligencia artificial (IA), que se utilizan para inundar los sistemas de inscripción y reclamar ayuda financiera. Los resultados son plazas ocupadas por alumnos que no existen y estudiantes reales que se quedan sin clases.

El problema comenzó en colegios comunitarios de California, y ahora afecta a instituciones de Arizona, Indiana, Oregón, Nueva Jersey y Michigan. Estas cuentas fraudulentas incluso envían tareas generadas con IA para evitar ser detectadas y expulsadas. En algunos casos, los estafadores sólo obtienen un correo electrónico universitario, pero eso les permite acceder de un modo fraudulento a descuentos, software y empleos.

La situación llegó hasta el punto de que el Departamento de Educación de EE.UU. lanzó un programa para combatir el robo de identidad en universidades. Según cifras oficiales, se desembolsaron U$S 90 millones a estudiantes no elegibles, incluyendo U$S 30 millones a personas fallecidas. Para frenar el fraude, se implementaron pasos adicionales de verificación de identidad y se estudia el uso de inteligencia artificial como defensa.

Reacciones e inquietudes del sistema

Kiran Kodithala, fundadora de LightLeap.AI, explicó al medio Fortune que, en California, el 26% de las solicitudes a 75 universidades de colegios comunitarios corresponden a estudiantes fantasmas. Fuera de ese Estado, la tasa alcanza al 20% de las postulaciones. Los ataques suelen coincidir con fines de semana o feriados, cuando los equipos de admisión funcionan con una dotación reducida.

Las universidades buscan un equilibrio difícil: mantener el acceso abierto y evitar el fraude. Lane Community College, en Oregón, instauró depósitos mínimos y revisiones manuales, mientras otros centros estudian medidas similares. Sin embargo, los expertos alertan que cobrar cuotas no elimina el fraude y puede generar barreras para los estudiantes legítimos.

“La IA se usa tanto para atacar como para defender”, afirmó también a Fortune el director de seguridad de Minnesota State, Craig Munson. “Cada seis meses los estafadores cambian de táctica por lo que debemos adaptarnos constantemente, y colaborar con otras universidades y fuerzas de seguridad”, refirió.

En un contexto donde la educación superior debe seguir siendo accesible, las universidades continúan buscando formas de proteger plazas y becas para quienes realmente quieren estudiar, sin sacrificar la apertura que define a los colegios comunitarios. La batalla contra los estudiantes fantasmas es, ante todo, un desafío de tecnología, ética y educación.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Estados UnidosJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno de Irlanda ofrece becas de estudio de hasta 34.000 euros anuales

El Gobierno de Irlanda ofrece becas de estudio de hasta 34.000 euros anuales

La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS

La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS

Vouchers Educativos: cuánto cobro en octubre de 2025 y cierre de inscripciones

Vouchers Educativos: cuánto cobro en octubre de 2025 y cierre de inscripciones

Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo
2

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
3

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
4

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”
5

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal
6

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal

Más Noticias
El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

Una actualización que lo cambiará todo: WhatsApp incorpora la traducción en tiempo real

Una actualización que lo cambiará todo: WhatsApp incorpora la traducción en tiempo real

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Horóscopo chino: estos signos recibirán importantes noticias laborales y personales en octubre

Horóscopo chino: estos signos recibirán importantes noticias laborales y personales en octubre

Alerta nivel amarillo en el norte y el sur del país por vientos de hasta 90km/h

Alerta nivel amarillo en el norte y el sur del país por vientos de hasta 90km/h

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Comentarios