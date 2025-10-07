Los “estudiantes fantasmas” se proyectan como la nueva amenaza de las universidades de EE.UU.

Reacciones e inquietudes del sistema

Kiran Kodithala, fundadora de LightLeap.AI, explicó al medio Fortune que, en California, el 26% de las solicitudes a 75 universidades de colegios comunitarios corresponden a estudiantes fantasmas. Fuera de ese Estado, la tasa alcanza al 20% de las postulaciones. Los ataques suelen coincidir con fines de semana o feriados, cuando los equipos de admisión funcionan con una dotación reducida.